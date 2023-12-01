https://ria.ru/20231201/medpomosch-1913155400.html

Бюджет ФОМС обеспечит рост оказания медпомощи в России, заявил Мурашко

Бюджет ФОМС обеспечит рост оказания медпомощи в России, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.12.2023

Бюджет ФОМС обеспечит рост оказания медпомощи в России, заявил Мурашко

Бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медицинской помощи и стабильность работы всей системы здравоохранения, заявил... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:32

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медицинской помощи и стабильность работы всей системы здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доходы бюджета фонда на 2024 год утверждены законом в сумме 3,739 триллиона рублей, на 2025 год – 3,932 триллиона, на 2026 год – 4,192 триллиона рублей. Расходы составят 3,886 триллиона, 3,966 триллиона и 4,21 триллиона рублей соответственно. В результате расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 20,7%, в 2025 году - на 2,1%, в 2026 году - на 6,2%. "Следующие три года бюджет Фонда обязательного медицинского страхования обеспечит нам рост оказания медицинской помощи, адекватные тарифы и стабильность работы всей системы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что ранее в целях поддержки медицинских работников, в первую очередь первичного звена, в России были введены социальные выплаты. Сегодня их уже получают более 950 тысяч медиков. Кроме того, по словам министра, за три года объем финансирования льготного лекарственного обеспечения в целом за счет региональных и федерального бюджетов вырос на 120 миллиардов рублей, что позволило обеспечить бесплатными препаратами 26 миллионов человек.

https://ria.ru/20231012/finansirovanie-1902285493.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)