https://ria.ru/20231201/medorganizatsii-1913267391.html

Делегаты "Национального здравоохранения" посетили медорганизации Москвы

Делегаты "Национального здравоохранения" посетили медорганизации Москвы - РИА Новости, 01.12.2023

Делегаты "Национального здравоохранения" посетили медорганизации Москвы

Порядка 300 экспертов из разных уголков России посетили шесть ведущих московских медицинских организаций в рамках II конгресса "Национальное здравоохранение... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:17

2023-12-01T20:17

2023-12-01T20:17

выставка-форум "россия"

россия

москва

анастасия ракова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Порядка 300 экспертов из разных уголков России посетили шесть ведущих московских медицинских организаций в рамках II конгресса "Национальное здравоохранение 2023", который состоялся на международной выставке-форуме "Россия", сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди экспертов были министры здравоохранения различных регионов, главные врачи больниц, а также поликлиник. Ими было высоко оценен опыт столицы, современные цифровые технологии и уникальные стандарты оказания помощи. Специалисты из Москвы поделились с гостями своим опытом. "Мы будем рассказывать и представлять свои практики, которые позволяют развиваться городскому здравоохранению и успешно справляться с вызовами, которые представляют нам сегодняшняя жизнь. Столица системно многие годы занимается развитием здравоохранения, и мы накопили большой позитивный опыт. Я очень надеюсь, что те практики, которые мы сегодня представим, будут интересны и полезны представителям других регионов", — приводит пресс-служба комплекса соцразвития города слова Раковой. Вице-мэр пояснила, что на территории города проходит реализация различных масштабных проектов: новое стандарты поликлинической и экстренной помощи. Кроме того, в Москве завершается формирование нового каркаса онкопомощи, который позволяет бесшовно обеспечить маршрутизацию пациента от подозрения на заболевание до наблюдения на протяжении всей жизни. Также достаточно активно применяются современные цифровые технологии. Сейчас поликлиники в столице ведут свою работу в цифровом формате. На этот формат уже переходят и больницы города. В пресс-службе отметили, что гостям конгресса, которые посетили экскурсии, продемонстрировали работу нового флагманского центра больницы №15 имени О.М. Филатова. Им показали, как функционирует цифровая клиника без бумаги, а также как проводят лечение пациентов по новому стандарту экстренной медпомощи. Кроме того, с новым стандартом оказания онкологической помощи гостей познакомили в Центре амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка". А с инновациями столичной скорой помощи – на Станции скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова. Также экспертов познакомили с работой столичных поликлиник в безбумажном формате и с новой моделью организации службы диагностики на основе телемедицинских технологий.

https://ria.ru/20231201/vystavka-1913212308.html

https://radiosputnik.ru/20231201/vr-proekt-1913127267.html

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россия, москва, анастасия ракова , выставка-форум "россия"