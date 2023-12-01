https://ria.ru/20231201/maydan-1913061882.html

Азаров рассказал, что "жесткий" разгон майдана не планировался

Азаров рассказал, что "жесткий" разгон майдана не планировался - РИА Новости, 01.12.2023

Азаров рассказал, что "жесткий" разгон майдана не планировался

Приказа о "жестком" разгоне протестующих на майдане в Киеве в 2013 году не было, сообщения СМИ о большом числе пострадавших студентов не соответствовали... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:45

2023-12-01T06:45

2023-12-01T06:45

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Приказа о "жестком" разгоне протестующих на майдане в Киеве в 2013 году не было, сообщения СМИ о большом числе пострадавших студентов не соответствовали действительности, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр украины Николай Азаров. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут" в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Никакого приказа о "жестком" разгоне Майдана не было и не существовало в природе <...> Так называемый "жесткий" разгон майдана был запланирован не руководством страны, никто к нему не имел отношения. Ни президент не давал такой команды, ни министр внутренних дел, ни премьер-министр. Нет никаких подтверждений. Такая команда не могла пройти абсолютно незаметно, кто-то на ухо кому-то сказал, кто-то еще на ухо передал, такого же не бывает", - рассказал Азаров. Экс-премьер напомнил, что зачинщиками провокации стали футбольные фанаты, которые около полпятого утра с дубинками и металлическими прутами прибыли на майдан и начали избивать милицию. Силам "Беркута" было поручено "навести порядок". Кроме того, политик рассказал, что после столкновений власти страны провели проверку по пострадавшим. Выяснилось, что сообщения в СМИ об избиении студентов не соответствовали реальности. "Никаких там студентов не было, там, по-моему, три или четыре студента обратились за медицинской помощью. А в основном, порядка нескольких десятков, это были заробитчане (приезжий работник - ред.) в возрасте 45-55 лет. То есть никакого отношения к студентам не имели. Не было ни одной тяжелой травмы. Все в основном получи помощь какую-то, перевязку, антисептики, пошли дальше продолжать свою деятельность. В больницах осталось три или четыре человека", - добавил он. Присутствие телеканалов в ночь "разгона Майдана" на площади также, по мнению Азарова, доказывает, что события являлись провокацией, но тогда дежурные силы милиции на это не обратили внимания. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20231201/poklonskaya-1913048445.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910765580.html

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в мире, киев, украина, николай азаров (политик), петр порошенко, виктор янукович, евросоюз, евромайдан, верховная рада украины