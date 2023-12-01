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Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года

Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года - РИА Новости, 01.12.2023

Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года

Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила 3 года колонии, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:16

2023-12-01T16:16

2023-12-01T16:23

происшествия

московское центральное кольцо (мцк)

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила 3 года колонии, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Ранее в СК РФ сообщали о задержании молодой женщины по делу об убийстве младенца в туалете поезда МЦК в Москве. Прокуратура публиковала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка". Как уточняли в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию"."Судом установлено, что 25-летняя женщина, будучи беременной, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка. Решив убить новорожденного, она нанесла ему 44 ножевых удара. С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе.Лефортовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html

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происшествия, московское центральное кольцо (мцк), москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура