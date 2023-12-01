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Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года
Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года - РИА Новости, 01.12.2023
Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года
Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила 3 года колонии, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:16
2023-12-01T16:16
2023-12-01T16:23
происшествия
московское центральное кольцо (мцк)
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила 3 года колонии, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Ранее в СК РФ сообщали о задержании молодой женщины по делу об убийстве младенца в туалете поезда МЦК в Москве. Прокуратура публиковала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка". Как уточняли в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию"."Судом установлено, что 25-летняя женщина, будучи беременной, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка. Решив убить новорожденного, она нанесла ему 44 ножевых удара. С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе.Лефортовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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происшествия, московское центральное кольцо (мцк), москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Московское центральное кольцо (МЦК), Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года
Прокуратура: убившая новорожденного в поезде МЦК мать получила три года колонии