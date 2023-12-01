Рейтинг@Mail.ru
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 01.12.2023 (обновлено: 07:43 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане - РИА Новости, 01.12.2023
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:25
2023-12-01T07:43
технологии
узбекистан
яндекс
ташкент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602152236_127:0:3072:1657_1920x0_80_0_0_9dd486049e25ed20a44832f62c29afe9.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. "Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. По данным пресс-службы, Yandex Go также стал первым онлайн-сервисом на рынке, который предоставляет чеки за поездки. Сервис формирует чек в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не выполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.В конце октября руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов сообщил РИА Новости, что сервис зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане.Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
https://ria.ru/20230325/kot-divuar-1860545132.html
https://realty.ria.ru/20230525/adzhemyan-1874151835.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602152236_487:0:2782:1721_1920x0_80_0_0_972e627dd74cff55ccb106707006d586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, узбекистан, яндекс, ташкент
Технологии, Узбекистан, Яндекс, Ташкент
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане

Yandex Go к 1 декабря завершил локализацию в Узбекистане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодитель в автомобиле "Yandex Go"
Водитель в автомобиле Yandex Go - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Водитель в автомобиле "Yandex Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса.
"Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении сервиса для СМИ.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Посол России в Кот-д'Ивуар: без сервиса такси YandexGo страна "встанет"
25 марта, 04:37
По данным пресс-службы, Yandex Go также стал первым онлайн-сервисом на рынке, который предоставляет чеки за поездки. Сервис формирует чек в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.
В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не выполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.
В конце октября руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов сообщил РИА Новости, что сервис зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане.
Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
Грайр Аджемян
Топ-менеджер "Яндекс Go" возглавил международное развитие "Самолет плюса"
25 мая, 17:31
 
ТехнологииУзбекистанЯндексТашкент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала