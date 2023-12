https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html

Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане

Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 01.12.2023

ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. "Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. По данным пресс-службы, Yandex Go также стал первым онлайн-сервисом на рынке, который предоставляет чеки за поездки. Сервис формирует чек в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не выполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.В конце октября руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов сообщил РИА Новости, что сервис зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане.Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.

