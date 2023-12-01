https://ria.ru/20231201/lokalizatsiya-1913064725.html
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане - РИА Новости, 01.12.2023
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:25
2023-12-01T07:25
2023-12-01T07:43
технологии
узбекистан
яндекс
ташкент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602152236_127:0:3072:1657_1920x0_80_0_0_9dd486049e25ed20a44832f62c29afe9.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса. "Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. По данным пресс-службы, Yandex Go также стал первым онлайн-сервисом на рынке, который предоставляет чеки за поездки. Сервис формирует чек в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не выполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.В конце октября руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов сообщил РИА Новости, что сервис зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане.Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
https://ria.ru/20230325/kot-divuar-1860545132.html
https://realty.ria.ru/20230525/adzhemyan-1874151835.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602152236_487:0:2782:1721_1920x0_80_0_0_972e627dd74cff55ccb106707006d586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, узбекистан, яндекс, ташкент
Технологии, Узбекистан, Яндекс, Ташкент
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане
Yandex Go к 1 декабря завершил локализацию в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Сервис Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги, сообщает пресс-служба сервиса.
"Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении сервиса для СМИ.
Посол России в Кот-д'Ивуар: без сервиса такси YandexGo страна "встанет"
По данным пресс-службы, Yandex Go также стал первым онлайн-сервисом на рынке, который предоставляет чеки за поездки. Сервис формирует чек в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.
В начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не выполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них - требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.
В конце октября руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов сообщил РИА Новости, что сервис зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане.
Yandex Go является одним из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте
и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
Топ-менеджер "Яндекс Go" возглавил международное развитие "Самолет плюса"