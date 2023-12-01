Лавров оценил ситуацию в секторе Газа
Лавров: ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая, статистика погибших ужасающая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, - очень тяжелая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных ее подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, - она ужасающая. Количество погибших гражданских лиц, количество погибших детей уже за 6 тысяч перевалило, более 4 тысяч женщин. Мы не раз на эту тему высказывались. Мы категорически осудили террористическую атаку на Израиль 7 октября, но мы также категорически не можем согласиться с тем, что против терроризма можно бороться любыми средствами, включая грубейшее нарушение норм международного гуманитарного права", - сказал министр в ходе пресс-конференции в пятницу.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.