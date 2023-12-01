Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.12.2023 (обновлено: 13:43 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lavrov-1913153148.html
Лавров оценил ситуацию в секторе Газа
Лавров оценил ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров оценил ситуацию в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая, статистика погибших ужасающая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
ближний восток
сергей лавров
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c27afc7e19f4e7778f287ac4eaa9ca25.jpg
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая, статистика погибших ужасающая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, - очень тяжелая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных ее подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, - она ужасающая. Количество погибших гражданских лиц, количество погибших детей уже за 6 тысяч перевалило, более 4 тысяч женщин. Мы не раз на эту тему высказывались. Мы категорически осудили террористическую атаку на Израиль 7 октября, но мы также категорически не можем согласиться с тем, что против терроризма можно бороться любыми средствами, включая грубейшее нарушение норм международного гуманитарного права", - сказал министр в ходе пресс-конференции в пятницу.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075441_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_84eb7af2c3b5e964affe8b8d456292d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, хамас, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН
Лавров оценил ситуацию в секторе Газа

Лавров: ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа и вокруг него очень тяжелая, статистика погибших ужасающая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, - очень тяжелая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных ее подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, - она ужасающая. Количество погибших гражданских лиц, количество погибших детей уже за 6 тысяч перевалило, более 4 тысяч женщин. Мы не раз на эту тему высказывались. Мы категорически осудили террористическую атаку на Израиль 7 октября, но мы также категорически не можем согласиться с тем, что против терроризма можно бороться любыми средствами, включая грубейшее нарушение норм международного гуманитарного права", - сказал министр в ходе пресс-конференции в пятницу.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала