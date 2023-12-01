https://ria.ru/20231201/lavrov-1913142105.html

Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье

Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье - РИА Новости, 01.12.2023

Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье

Афины дали разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через греческую территорию по пути в Россию из Северной Македонии,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:03

2023-12-01T13:03

2023-12-01T13:05

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АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Афины дали разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через греческую территорию по пути в Россию из Северной Македонии, маршрут борта определит Москва, сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах.Борт главы МИД РФ ранее прибыл в Северную Македонию для участия Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Как сообщили РИА Новости накануне в посольстве России в Греции, дипмиссия в рамках стандартной процедуры запросила разрешение на пролет через греческое воздушное пространство, греки такое разрешение дали. Об этом сообщили в Москву, и Москва через греческую территорию направила самолет министра."Разрешение есть в том числе и на обратный полет борта министра, но маршрут будет определен Москвой", - пояснил агентству представитель посольства.Поездка в Скопье стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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греция, скопье, в мире