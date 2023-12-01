Рейтинг@Mail.ru
Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 01.12.2023 (обновлено: 13:05 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lavrov-1913142105.html
Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье
Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье - РИА Новости, 01.12.2023
Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье
Афины дали разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через греческую территорию по пути в Россию из Северной Македонии,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:03
2023-12-01T13:05
греция
скопье
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Афины дали разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через греческую территорию по пути в Россию из Северной Македонии, маршрут борта определит Москва, сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах.Борт главы МИД РФ ранее прибыл в Северную Македонию для участия Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Как сообщили РИА Новости накануне в посольстве России в Греции, дипмиссия в рамках стандартной процедуры запросила разрешение на пролет через греческое воздушное пространство, греки такое разрешение дали. Об этом сообщили в Москву, и Москва через греческую территорию направила самолет министра."Разрешение есть в том числе и на обратный полет борта министра, но маршрут будет определен Москвой", - пояснил агентству представитель посольства.Поездка в Скопье стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
греция
скопье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, скопье, в мире
Греция, Скопье, В мире
Греция разрешила пролет борта Лаврова из Скопье

Посольство РФ: Греция дала разрешение на пролет самолета Лаврова из Скопье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Афины дали разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через греческую территорию по пути в Россию из Северной Македонии, маршрут борта определит Москва, сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах.
Борт главы МИД РФ ранее прибыл в Северную Македонию для участия Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Захарова назвала приезд Лаврова в Скопье шансом ОБСЕ не свалиться в пике
30 ноября, 17:54
Как сообщили РИА Новости накануне в посольстве России в Греции, дипмиссия в рамках стандартной процедуры запросила разрешение на пролет через греческое воздушное пространство, греки такое разрешение дали. Об этом сообщили в Москву, и Москва через греческую территорию направила самолет министра.
"Разрешение есть в том числе и на обратный полет борта министра, но маршрут будет определен Москвой", - пояснил агентству представитель посольства.
Поездка в Скопье стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Лавров отправляется на Запад, зато прибалты передумали
29 ноября, 08:00
 
ГрецияСкопьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала