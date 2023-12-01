https://ria.ru/20231201/lavrov-1913114691.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.12.2023
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:38
2023-12-01T12:38
2023-12-01T12:38
россия
сергей лавров
обсе
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
россия
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ
2023-12-01T12:38
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PT74M58S
РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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4.7
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россия, сергей лавров, обсе, видео
Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
2023-12-01T12:38
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PT74M58S
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ