https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html

Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года

Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года - РИА Новости, 01.12.2023

Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года

Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:46

2023-12-01T10:46

2023-12-01T10:46

кемеровская область

сергей цивилев

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Москве объявлены лауреаты Национальной спортивной премии 2023 года — одной из главных и самых престижных наград страны в этой сфере. Региональный центр спортивной подготовки (РЦСП) по адаптивным видам спорта в Новокузнецке победил в номинации "Надежда России" в категории "Лучшая организация адаптивного спорта", – говорится в сообщении. Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце с участием делегации Кузбасса под руководством губернатора Сергея Цивилева. Премия в 1 миллион рублей будет направлена на развитие физической культуры и спорта в регионе. "Кузбасс уже неоднократно становился победителем самой престижной спортивной премии — нас признали самым спортивным регионом, наш Ледовый дворец "Кузбасс" в прошлом году стал лучшим спортобъектом страны, а спортшкола олимпийского резерва по тяжелой атлетике — лучшей в 2020 году. Важно, что наши спортивные учреждения готовят достойную смену чемпионов. В Кузбассе непрерывно создаются условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Отмечается, что в Новокузнецке сборные Кузбасса по адаптивным и олимпийским видам спорта готовятся к международным и всероссийским соревнованиям. Организована подготовка спортивного резерва. Сборная команда Кузбасса объединяет 168 спортсменов по адаптивным видам спорта. В их число входят 4 заслуженных мастера спорта России, 7 мастеров спорта России международного класса, 26 мастеров спорта России. Из команды Кузбасса 39 человек входят в сборную России, из них 24 — по спорту лиц с поражением ОДА, 14 — по спорту глухих и 1 — по спорту слепых. У центра есть свои объекты — спортивно-оздоровительный комплекс "Запсибовец" с 50-метровым бассейном и спорткомплекс "Богатырь". Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Победители определяются в несколько этапов.

кемеровская область

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев, новокузнецк