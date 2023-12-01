https://ria.ru/20231201/kurs-1913063246.html

Рубль укрепился к доллару и юаню

Рубль укрепился к доллару и юаню - РИА Новости, 01.12.2023

Рубль укрепился к доллару и юаню

Рубль начал первые торги зимы с укрепления к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:05

2023-12-01T07:05

2023-12-01T08:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рубль начал первые торги зимы с укрепления к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:02 мск снизился на 12 копеек, до 89,33 рубля.Юань подешевел лишь на одну копейку и стал стоить 12,48 рубля.Сделок с евро пока не было.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, рубль, доллар, юань