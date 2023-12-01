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Рубль укрепился к доллару и юаню
Рубль укрепился к доллару и юаню - РИА Новости, 01.12.2023
Рубль укрепился к доллару и юаню
Рубль начал первые торги зимы с укрепления к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T07:05
2023-12-01T07:05
2023-12-01T08:56
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рубль начал первые торги зимы с укрепления к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:02 мск снизился на 12 копеек, до 89,33 рубля.Юань подешевел лишь на одну копейку и стал стоить 12,48 рубля.Сделок с евро пока не было.
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экономика, московская биржа, россия, рубль, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Рубль, Доллар, Юань
Рубль укрепился к доллару и юаню
Курс доллара снизился на 12 копеек, до 89,33 рубля, курс юаня — до 12,48 рубля
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рубль начал первые торги зимы с укрепления к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07:02 мск снизился на 12 копеек, до 89,33 рубля.
Юань подешевел лишь на одну копейку и стал стоить 12,48 рубля.
Сделок с евро пока не было.