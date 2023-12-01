https://ria.ru/20231201/kontrnastuplenie-1913137193.html

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек - РИА Новости, 01.12.2023

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек

Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:53

2023-12-01T12:53

2023-12-01T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России."За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", — сказал генерал армии.Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.За прошедший месяц особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад, отметил Шойгу.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился. По словам Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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вооруженные силы украины