https://ria.ru/20231201/kontrnastuplenie-1913137193.html
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек - РИА Новости, 01.12.2023
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:53
2023-12-01T12:53
2023-12-01T14:22
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России."За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", — сказал генерал армии.Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.За прошедший месяц особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад, отметил Шойгу.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился. По словам Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч солдат
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании
с руководством Вооруженных сил России.
«
"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", — сказал генерал армии.
Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.
За прошедший месяц особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад, отметил Шойгу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев
бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО
и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин
констатировал, что план Украины
полностью провалился. По словам Шойгу, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений.
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