СМИ назвали причину противоречий в конгрессе США по помощи Украине
Punchbowl: конгресс не согласует помощь Украине без сделки по защите границы США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. План Демократической партии США вынести 4 декабря на голосование в сенате запрос американского президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню рискует провалиться из-за отсутствия согласия с республиканцами по усилению мер борьбы с миграционным кризисом и защиты государственной границы, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на опрошенных республиканских законодателей.
"Неделя переговоров в сенате по принципу "либо пан, либо пропал" о безопасности границы закончилась без двухпартийного соглашения, необходимого для того, чтобы разблокировать голоса Республиканской партии за масштабный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню", - говорится в публикации.
Даже те республиканцы, включая сенаторов, которые поддерживают выделение помощи Украине, пообещали препятствовать попытке демократов провести запрос Байдена на различные цели "национальной безопасности" без решения вопроса о собственной границе США.
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"Вынесение вопроса о дополнительной помощи без безопасности границы нереально, потому что это потерпит неудачу", - заявил изданию сенатор-республиканец Том Тиллис, добавив, что американцам "надоела нынешняя позиция" демократов.
Как отмечает издание, отчасти такое сопротивление связано с попыткой заставить демократов более серьезно относиться к предложениям республиканцев. При этом в Демократической партии продолжают утверждать, что не готовы рассматривать пограничный вопрос вместе с запросом Байдена.
В понедельник лидера демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что сенат 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.