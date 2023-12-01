https://ria.ru/20231201/konflikt-1913280507.html

В ООН назвали сектор Газа самым опасным местом для детей в мире

В ООН назвали сектор Газа самым опасным местом для детей в мире - РИА Новости, 01.12.2023

В ООН назвали сектор Газа самым опасным местом для детей в мире

Сектор Газа вновь стал самым опасным местом в мире для детей, нужно сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребенок, заявила... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:37

2023-12-01T22:37

2023-12-01T22:39

в мире

хамас

израиль

оон

юнисеф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Сектор Газа вновь стал самым опасным местом в мире для детей, нужно сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребенок, заявила глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день, но официально эта информация не подтверждалась. "Сегодня Газа снова является самым опасным местом для детей. И зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать всё возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей - независимо от того, где они находятся. Больше ни один ребенок не должен погибнуть в этом конфликте", - приводятся в публикации слова главы ЮНИСЕФ. Ранее в ноябре Комитет ООН по правам ребенка заявил, что война в Газе унесла множество жизней в рекордно короткие сроки и с невиданной за последние десятилетия жестокостью, за пять недель было убито более 4,6 тысячи детей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

восточный иерусалим

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в мире, хамас, израиль, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим