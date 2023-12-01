https://ria.ru/20231201/konflikt-1913278686.html
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:21
2023-12-01T22:21
2023-12-01T22:41
в мире
израиль
хамас
катар
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a410ef91215c019b07faa38f7bbf6019.jpg
ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале. "Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины", — говорится в заявлении.Сегодня в 08:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110.Ранее в пятницу представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал газете Washington Post, что израильская армия готовится к следующей фазе боевых действий на юге сектора Газа. Кроме того, накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тель-Авив уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом США пока не дали окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
катар
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_13c9925ce6457e6836d956b7cd9046bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, катар, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
Минздрав Газы заявил о 178 погибших от ударов Израиля после окончания перемирия
ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале.
"Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины", — говорится в заявлении.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Сегодня в 08:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС
. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.
Движение, в свою очередь, возложило на Израиль
ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110.
Ранее в пятницу представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал газете Washington Post, что израильская армия готовится к следующей фазе боевых действий на юге сектора Газа.
Кроме того, накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тель-Авив уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом США
пока не дали окончательное согласие на ее проведение.