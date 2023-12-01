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В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
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22:21 01.12.2023 (обновлено: 22:41 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/konflikt-1913278686.html
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:21
2023-12-01T22:41
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале. "Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины", — говорится в заявлении.Сегодня в 08:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110.Ранее в пятницу представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал газете Washington Post, что израильская армия готовится к следующей фазе боевых действий на юге сектора Газа. Кроме того, накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тель-Авив уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом США пока не дали окончательное согласие на ее проведение.
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в мире, израиль, хамас, катар, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

Минздрав Газы заявил о 178 погибших от ударов Израиля после окончания перемирия

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале.
"Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины", — говорится в заявлении.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Сегодня в 08:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.
Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110.
Ранее в пятницу представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал газете Washington Post, что израильская армия готовится к следующей фазе боевых действий на юге сектора Газа.
Кроме того, накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тель-Авив уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом США пока не дали окончательное согласие на ее проведение.
 
В миреИзраильХАМАСКатарПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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