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В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023

В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:21

2023-12-01T22:21

2023-12-01T22:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия число погибших от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 178, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале. "Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины", — говорится в заявлении.Сегодня в 08:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110.Ранее в пятницу представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал газете Washington Post, что израильская армия готовится к следующей фазе боевых действий на юге сектора Газа. Кроме того, накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тель-Авив уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом США пока не дали окончательное согласие на ее проведение.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, хамас, катар, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году