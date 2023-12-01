https://ria.ru/20231201/konflikt-1913234222.html

Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем

Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем - РИА Новости, 01.12.2023

Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем

Продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем в Москве, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:17

2023-12-01T17:17

2023-12-01T17:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем в Москве, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, 29 ноября на улице Таганская произошел конфликт между двумя гражданами. "Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между продавцом шаурмы и покупателем, потому что последний остался недоволен. После чего продавец погнался за мужчиной с тесаком.

https://ria.ru/20231130/norilsk-1912812247.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва