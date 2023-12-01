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Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем - РИА Новости, 01.12.2023
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17:17 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/konflikt-1913234222.html
Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем - РИА Новости, 01.12.2023
Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
Продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем в Москве, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:17
2023-12-01T17:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем в Москве, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, 29 ноября на улице Таганская произошел конфликт между двумя гражданами. "Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между продавцом шаурмы и покупателем, потому что последний остался недоволен. После чего продавец погнался за мужчиной с тесаком.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: в Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем

В центре Москвы продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным покупателем

© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем в Москве, полицейские проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным столичного главка МВД РФ, 29 ноября на улице Таганская произошел конфликт между двумя гражданами.
"Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между продавцом шаурмы и покупателем, потому что последний остался недоволен. После чего продавец погнался за мужчиной с тесаком.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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