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СМИ указали на преимущества России в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/konflikt-1913233113.html
СМИ указали на преимущества России в конфликте на Украине
СМИ указали на преимущества России в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ указали на преимущества России в конфликте на Украине
Россия окажется в выигрышной позиции по сравнению с Украиной в 2024 году, считает издание Economist. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:12
2023-12-01T17:12
специальная военная операция на украине
россия
нато
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия окажется в выигрышной позиции по сравнению с Украиной в 2024 году, считает издание Economist. "В 2024 году Россия будет, по меньшей мере, в более сильной позиции для сражений (чем Украина - ред.), потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против украинского оружия", - пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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россия, нато, вооруженные силы украины, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, США, В мире
СМИ указали на преимущества России в конфликте на Украине

Economist: РФ будет в выигрышной позиции в конфликте на Украине в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия окажется в выигрышной позиции по сравнению с Украиной в 2024 году, считает издание Economist.
"В 2024 году Россия будет, по меньшей мере, в более сильной позиции для сражений (чем Украина - ред.), потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против украинского оружия", - пишет издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАВ мире
 
 
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