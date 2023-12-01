https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html

Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол

Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023

Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол

Последние полтора года стали экзаменом на прочность российско-китайских связей, и страны его прошли, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:57

2023-12-01T08:57

2023-12-01T08:57

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игорь моргулов

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Последние полтора года стали экзаменом на прочность российско-китайских связей, и страны его прошли, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. "Последние полтора года действительно стали экзаменом на прочность российско-китайских связей. Сегодня можно уверенно сказать: мы его с честью прошли", - сказал Моргулов. По его словам, свидетельством этого в практической сфере является стабильный, выражаемый в десятках процентов рост двустороннего товарооборота, существенное увеличение доли расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, наращивание отраслевой кооперации – несмотря на шантаж и угрозы со стороны оппонентов. "Нет сомнений, что эти положительные тенденции получат дальнейшее развитие", - указал он. Посол отметил, что в контексте происходящих сегодня кардинальных трансформаций геополитического ландшафта наши страны продемонстрировали всему миру нерушимость своего тандема перед лицом самых непростых испытаний, включающих резкий рост конфликтного потенциала на международной арене. "Что касается взаимного политического доверия в этот период – то оно только упрочилось. В новых условиях Москва и Пекин подтвердили стратегический выбор в пользу дальнейшего последовательного развития сотрудничества вне зависимости от колебаний внешних факторов", - сказал посол.

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в мире, россия, китай, москва, игорь моргулов