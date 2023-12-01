Рейтинг@Mail.ru
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/knr-1913072637.html
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2023
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол
Последние полтора года стали экзаменом на прочность российско-китайских связей, и страны его прошли, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:57
2023-12-01T08:57
в мире
россия
китай
москва
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903530575_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_45bcf053de41f1874a0fa8903bcefe7e.jpg
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Последние полтора года стали экзаменом на прочность российско-китайских связей, и страны его прошли, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times. "Последние полтора года действительно стали экзаменом на прочность российско-китайских связей. Сегодня можно уверенно сказать: мы его с честью прошли", - сказал Моргулов. По его словам, свидетельством этого в практической сфере является стабильный, выражаемый в десятках процентов рост двустороннего товарооборота, существенное увеличение доли расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, наращивание отраслевой кооперации – несмотря на шантаж и угрозы со стороны оппонентов. "Нет сомнений, что эти положительные тенденции получат дальнейшее развитие", - указал он. Посол отметил, что в контексте происходящих сегодня кардинальных трансформаций геополитического ландшафта наши страны продемонстрировали всему миру нерушимость своего тандема перед лицом самых непростых испытаний, включающих резкий рост конфликтного потенциала на международной арене. "Что касается взаимного политического доверия в этот период – то оно только упрочилось. В новых условиях Москва и Пекин подтвердили стратегический выбор в пользу дальнейшего последовательного развития сотрудничества вне зависимости от колебаний внешних факторов", - сказал посол.
https://ria.ru/20231201/putin-1913070954.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903530575_799:0:3530:2048_1920x0_80_0_0_25df28dbc02a22b8889b1353a6c2bdd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, москва, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Москва, Игорь Моргулов
Последние два года были испытанием для связей России и КНР, заявил посол

Моргулов: последние полтора года стали экзаменом на прочность связей РФ и КНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Последние полтора года стали экзаменом на прочность российско-китайских связей, и страны его прошли, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.
«
"Последние полтора года действительно стали экзаменом на прочность российско-китайских связей. Сегодня можно уверенно сказать: мы его с честью прошли", - сказал Моргулов.
По его словам, свидетельством этого в практической сфере является стабильный, выражаемый в десятках процентов рост двустороннего товарооборота, существенное увеличение доли расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, наращивание отраслевой кооперации – несмотря на шантаж и угрозы со стороны оппонентов.
"Нет сомнений, что эти положительные тенденции получат дальнейшее развитие", - указал он.
Посол отметил, что в контексте происходящих сегодня кардинальных трансформаций геополитического ландшафта наши страны продемонстрировали всему миру нерушимость своего тандема перед лицом самых непростых испытаний, включающих резкий рост конфликтного потенциала на международной арене.
"Что касается взаимного политического доверия в этот период – то оно только упрочилось. В новых условиях Москва и Пекин подтвердили стратегический выбор в пользу дальнейшего последовательного развития сотрудничества вне зависимости от колебаний внешних факторов", - сказал посол.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров в октябре
Вчера, 08:42
 
В миреРоссияКитайМоскваИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала