https://ria.ru/20231201/knigi-1912869904.html

О маньяках, музах, ИИ: за какими книгами идти на Non/fiction

О маньяках, музах, ИИ: за какими книгами идти на Non/fiction - РИА Новости, 01.12.2023

О маньяках, музах, ИИ: за какими книгами идти на Non/fiction

В Москве открылась юбилейная, 25-я книжная ярмарка Non/fiction. О представленной там документальной (и не только) литературе — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:05

культура

книги

лев толстой (писатель)

выставка интеллектуальной литературы non/fiction

что почитать

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В Москве открылась юбилейная, 25-я книжная ярмарка Non/fiction. О представленной там документальной (и не только) литературе — в материале РИА Новости."Подлинная история Константина Левина", Павел БасинскийНа этот раз эксперт по творчеству Льва Толстого Павел Басинский изучает сюжетную линию, которой обычно придают меньше значения, чем титульной героине "Анны Карениной". Автор книги размышляет, почему классик так много пишет о Левине и кто прототип этого персонажа."Книга будет интересна не только литературоведам или филологам, но и всем ценителям внимательного чтения. Тем, кто любит доходить до самой сути, понимать, о чем думал автор и в каком контексте находился в момент работы над романом", — говорит Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес"."Фениксы и сфинксы", Софья БагдасароваКем были женщины, которые смотрят на нас с картин Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи, Тициана? Чем они занимались и что в них вдохновило гениев? Искусствовед Софья Багдасарова собрала 15 биографических новелл о музах художников итальянского Возрождения."Книга об истории культуры XIV-XVI веков, повседневной жизни женщин в это время и о том, как их судьба отражалась в произведениях искусства — картинах и стихах. Прочитав ее, вы взглянете на Ренессанс немного с другого ракурса, — обещает Багдасарова. — А также обратите внимание на многие мелочи положения женщин той эпохи, о которых мужчины-авторы никогда не задумываются"."Преступный разум", Тадж НейтанБританский судебный психиатр рассказывает десять историй маньяков и убийц из своей практики. А также анализирует, что толкает человека на преступление, можно ли изменить психологию преступника и предотвратить трагедию.Как отмечают в издательстве "Альпина нон-фикшн", книга — для широкого круга читателей, интересующихся проблемами психологии. И особенно будет полезна профессионалам — специалистам по судебно-психиатрической экспертизе. Кроме того, большое внимание в ней уделено устройству судебно-исправительной системы в Великобритании."Этюды черни", Ольга УсковаАвтор этого художественно-документального романа — основатель компании-разработчика искусственного интеллекта. ИИ — не только главный герой книги, но и соавтор. По сюжету российские нейронные программисты вынуждены создать Искусственного президента для урегулирования ситуации в странах G7, чьи лидеры погибли в результате теракта. Литературная провокация содержит и сатиру на международную "повесточку", и философский трактат о новой реальности, в которой рядом с биологическими людьми уже сегодня трудятся искусственные существа."Книга дает ответы на вопросы, которые сегодня волнуют каждого человека. Что дальше будет с нами? Что будет с моей страной? Какое будущее нам доступно? — перечисляет Ольга Ускова. — Я не могла ее не написать. Это была концентрация информации и эмоций такой силы, которые требовали вулканического выплеска, чтобы внутри не взорваться. Текст приходил целиком. Я сама до последнего момента не знала, чем закончится роман"."Поход на Бар-Хото", Леонид ЮзефовичРоман о том, что жизнь измеряется не прожитыми днями, а тем временем, когда мы были счастливы — когда любили, отмечает редактор книги Алексей Портнов. Это воспоминания русского офицера Солодовникова, служившего военным советником в монгольской армии в 1912-1914 годах, когда монголы отстаивали независимость от Китая. История о любви к жене русского дипломата, Первой мировой войне, высылке из Ленинграда в Забайкалье в середине 1930-х. Вымышленные герои действуют в реальных декорациях хорошо знакомого автору Востока."Очень глубокая история о Монголии с прекрасным поэтичным слогом. Здесь ярко прорисованы культурные особенности кочевого народа, — рассказывает шеф-редактор телеграм-канала "Книжный Лис" Настя Кузина. — Глазами главного героя мы рассматриваем каждую деталь, проникаемся традициями и влюбляемся в окружающую природу"."Случай в Москве", Юлия ЯковлеваПраздничный подарок поклонникам детективов — в частности, серии остросюжетных книг Юлии Яковлевой о ротмистре Мурине. Действие приквела разворачивается в 1812-м в оставленной армией Наполеона Москве. Герой становится свидетелем странной смерти девушки в заброшенном доме и намерен открыть истину. Читателю предстоит узнать, кто же был наставником Мурина в искусстве сыска.Если ретродетектив вас зацепит, то обратите внимание на вышедшие ранее в этой серии "Бретера" и "Таинственную невесту"."Проект "Джейн Остен", Кэтлин ФлиннЧто, если считавшийся недописанным седьмой роман Джейн Остен на самом деле был уничтожен? Сотрудники Королевского института узкоспециальной физики Лиам и Рейчел отправляются в 1815 год и пытаются втереться в доверие к писательнице, чтобы выкрасть сочинение до того, как она от него избавится. Путешественникам во времени предстоит столкнуться не только с социальными условностями прошлого, но и решить, этично ли переписывать историю."Автор долгое время изучала жизнь и творчество Джейн Остен, и плотность, объемность ее знаний очень чувствуется в тексте, — отмечает главный редактор издательства "Дом историй" Анастасия Завозова. — Нам кажется, что этот роман больше всего понравится читателям, которые подошли к такому периоду в жизни, когда им и хочется переоткрыть для себя классику, и при этом в классике они ищут в первую очередь утешения и комфорта"."Ночь времен", Антонио Муньос МолинаЛюбителей длинных романов ждет путешествие почти в тысячу страниц в эпоху гражданской войны в Испании. Герой — увлеченный своей работой архитектор Игнасио Абель вынужден оставить дом и семью. В долгом пути он погружается в воспоминания о тайном романе с женщиной всей его жизни и размышления об истоках братоубийственного конфликта."Прекрасный, глубокий, эмоциональный роман, о котором не хочется много говорить, его нужно читать, — говорит Настя Кузина. — Книга о любви, сложном выборе, о чувствах и жизненных принципах. Довольно объемная, но оно того стоит".Знание исторического контекста очень важно для понимания книги, подчеркивает литературный редактор издательства NoAge Мария Выбурская. Поэтому повествование сопровождает вступительная статья специалиста по истории и культуре Испании Екатерины Гранцевой и составленные ею же примечания."Ставлю лайки — значит существую", Изабель МейраЭта книга объясняет юным читателям, что такое фейковые новости, пузыри фильтров, работа алгоритмов, кибербуллинг, реклама."Вместо мгновенной эмоциональной реакции Мейра предлагает своим читателям задавать вопросы, — пишет в предисловии культуролог Екатерина Колпинец. — Почему ты находишься в интернете, когда даже не испытываешь особого интереса? Тебя веселят "вирусные" видеоролики, но что это за "вирусы"? Жить — значит постоянно публично подтверждать, что ты жив, а реальность появляется лишь после ее публикации в интернете? Наконец, действительно ли я существую, только когда лайкаю?""Билет для зайца", Денис Крюков и Полина КалашниковаКнига для детей в возрасте шести-двенадцати лет — о династии зайцев-москвичей. Они замечательные, но не ладят с городским транспортом и норовят проехать бесплатно. Книгу об их перевоспитании подготовили писатель Денис Крюков и иллюстратор Полина Калашникова в сотрудничестве с Музеем транспорта Москвы."Эти тексты, в общем-то, о том, что каждый заяц — часть большой истории, в которой характеры пассажиров связаны с устройством троллейбусов, а кондуктор может быть так же увлечен поэзией, как безбилетный поэт, — говорит главный редактор издательства "А+А" Кася Денисевич. — Машинки, автобусы, конки, пролетки, самокаты и велосипеды на иллюстрациях можно рассматривать бесконечно. Как и коллекцию жетонов и билетиков, отражающую развитие билетной системы с самого появления пассажирского транспорта — конца XIX века и до наших дней".Ярмарка Non/fiction открыта в Гостином дворе до 3 декабря.

https://ria.ru/20231124/tretyakovka-1911357338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

книги, лев толстой (писатель), выставка интеллектуальной литературы non/fiction, что почитать