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Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье - РИА Новости, 01.12.2023
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03:58 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913055269.html
Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье
Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье - РИА Новости, 01.12.2023
Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье
Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, вспомнив его "неукротимый интеллект". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:58
2023-12-01T03:58
в мире
сша
генри киссинджер
джо байден
умер генри киссинджер
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, вспомнив его "неукротимый интеллект". "На протяжении наших карьер мы часто не соглашались. Но с первой встречи его неукротимый интеллект и стратегический фокус были заметны", - говорится в заявлении Байдена. Американский лидер вспомнил, как встретил Киссинджера впервые, будучи "молодым сенатором" на брифинге госсекретаря о состоянии в мире. Байден добавил, что даже после ухода в отставку Киссинджер продолжал предлагать свое видение по важнейшим дискуссиям. Президент США выразил соболезнования семье бывшего госсекретаря. О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события.
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html
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В мире, США, Генри Киссинджер, Джо Байден, Умер Генри Киссинджер
Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье

Байден вспомнил "неукротимый интеллект" Киссинджера

© AP Photo / Matt Rourke, FileДжо Байден и Генри Киссинджер в Филадельфии. 2006 год
Джо Байден и Генри Киссинджер в Филадельфии. 2006 год - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джо Байден и Генри Киссинджер в Филадельфии. 2006 год . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, вспомнив его "неукротимый интеллект".
«
"На протяжении наших карьер мы часто не соглашались. Но с первой встречи его неукротимый интеллект и стратегический фокус были заметны", - говорится в заявлении Байдена.
Американский лидер вспомнил, как встретил Киссинджера впервые, будучи "молодым сенатором" на брифинге госсекретаря о состоянии в мире.
Байден добавил, что даже после ухода в отставку Киссинджер продолжал предлагать свое видение по важнейшим дискуссиям. Президент США выразил соболезнования семье бывшего госсекретаря.
О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки
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В миреСШАГенри КиссинджерДжо БайденУмер Генри Киссинджер
 
 
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