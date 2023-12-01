https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913055269.html

Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье

Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье - РИА Новости, 01.12.2023

Байден похвалил Киссинджера в соболезнованиях семье

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, вспомнив его "неукротимый интеллект". РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:58

2023-12-01T03:58

2023-12-01T03:58

в мире

сша

генри киссинджер

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умер генри киссинджер

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, вспомнив его "неукротимый интеллект". "На протяжении наших карьер мы часто не соглашались. Но с первой встречи его неукротимый интеллект и стратегический фокус были заметны", - говорится в заявлении Байдена. Американский лидер вспомнил, как встретил Киссинджера впервые, будучи "молодым сенатором" на брифинге госсекретаря о состоянии в мире. Байден добавил, что даже после ухода в отставку Киссинджер продолжал предлагать свое видение по важнейшим дискуссиям. Президент США выразил соболезнования семье бывшего госсекретаря. О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события.

https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html

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