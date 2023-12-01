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В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки - РИА Новости, 01.12.2023
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03:50 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html
В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки
В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки - РИА Новости, 01.12.2023
В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не верил в необходимость тотальной гегемонии своей страны в мире, но считал необходимым использование ее мощи ради... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:50
2023-12-01T03:50
в мире
сша
украина
генри киссинджер
умер генри киссинджер
пол крейг робертс
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не верил в необходимость тотальной гегемонии своей страны в мире, но считал необходимым использование ее мощи ради поддержания стабильности, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Генри Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США в мире. Он верил в стабильность. Американская мощь должна была использоваться для поддержания стабильности", - сказал Робертс, который был лично знаком с ушедшим на 101 году жизни экс-главой госдепартамента. По словам собеседника, руководствуясь этими соображениями, Киссинджер "часто свергал режимы, которые он считал дестабилизирующими". "Однако его целью было сохранить стабильность в опасном мире", - добавил собеседник агентства. О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события, включая ситуацию вокруг Украины.
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в мире, сша, украина, генри киссинджер, умер генри киссинджер, пол крейг робертс
В мире, США, Украина, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер, Пол Крейг Робертс
В США рассказали, что Киссинджер думал о мощи Америки

Робертс: Киссинджер верил не в гегемонию США, а в сохранение стабильности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не верил в необходимость тотальной гегемонии своей страны в мире, но считал необходимым использование ее мощи ради поддержания стабильности, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«
"Генри Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США в мире. Он верил в стабильность. Американская мощь должна была использоваться для поддержания стабильности", - сказал Робертс, который был лично знаком с ушедшим на 101 году жизни экс-главой госдепартамента.
По словам собеседника, руководствуясь этими соображениями, Киссинджер "часто свергал режимы, которые он считал дестабилизирующими". "Однако его целью было сохранить стабильность в опасном мире", - добавил собеседник агентства.
О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события, включая ситуацию вокруг Украины.
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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В миреСШАУкраинаГенри КиссинджерУмер Генри КиссинджерПол Крейг Робертс
 
 
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