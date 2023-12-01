https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054557.html

Экс-чиновник рассказал, как США развалили наследие Киссинджера

Экс-чиновник рассказал, как США развалили наследие Киссинджера - РИА Новости, 01.12.2023

Экс-чиновник рассказал, как США развалили наследие Киссинджера

Развал наследия экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, стремившегося улучшить советско-американские отношения, а также президентов Рональда Рейгана и Ричарда... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:46

2023-12-01T03:46

2023-12-01T03:46

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Развал наследия экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, стремившегося улучшить советско-американские отношения, а также президентов Рональда Рейгана и Ричарда Никсона привел к тому, что доверие между Вашингтоном и Москвой сегодня полностью отсутствует, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации Рейгана Пол Крейг Робертс. Как отметил Робертс, который лично был знаком со скончавшимся накануне бывшим главой госдепартамента, достижения Никсона и Киссинджера в вопросе разрядки отношений США и СССР "не имели равных" до тех пор, пока президент Рональд Рейган и Михаил Горбачев не положили конец холодной войне. "Правительство (Билла) Клинтона нарушило слово, данное Джорджем Бушем–старшим. Администрация Буша заявила, что в обмен на согласие СССР на воссоединение Германии США не сдвинут границы НАТО на восток ни на дюйм. Все последующие администрации США выходили из соглашений о вооружениях, которые способствовали снижению напряженности и формировали узы доверия между ядерными сверхдержавами", - указал Робертс. По словам бывшего помощника главы минфина, последствием "развала" работы Никсона, Рейгана и Киссинджера сегодня является "полное отсутствие доверия между США и Россией". "Сегодняшняя ситуация намного хуже, чем даже в самые мрачные дни холодной войны", - подчеркнул Робертс. О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события, включая ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912905911.html

https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913050483.html

сша

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, генри киссинджер, пол крейг робертс, нато, умер генри киссинджер