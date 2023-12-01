Экс-чиновник рассказал, как США развалили наследие Киссинджера
Робертс: США развалили наследие Киссинджера и свели на нет доверие с Россией
© Фото : Paul Craig Roberts Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Развал наследия экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, стремившегося улучшить советско-американские отношения, а также президентов Рональда Рейгана и Ричарда Никсона привел к тому, что доверие между Вашингтоном и Москвой сегодня полностью отсутствует, заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации Рейгана Пол Крейг Робертс.
Как отметил Робертс, который лично был знаком со скончавшимся накануне бывшим главой госдепартамента, достижения Никсона и Киссинджера в вопросе разрядки отношений США и СССР "не имели равных" до тех пор, пока президент Рональд Рейган и Михаил Горбачев не положили конец холодной войне.
"Правительство (Билла) Клинтона нарушило слово, данное Джорджем Бушем–старшим. Администрация Буша заявила, что в обмен на согласие СССР на воссоединение Германии США не сдвинут границы НАТО на восток ни на дюйм. Все последующие администрации США выходили из соглашений о вооружениях, которые способствовали снижению напряженности и формировали узы доверия между ядерными сверхдержавами", - указал Робертс.
По словам бывшего помощника главы минфина, последствием "развала" работы Никсона, Рейгана и Киссинджера сегодня является "полное отсутствие доверия между США и Россией".
"Сегодняшняя ситуация намного хуже, чем даже в самые мрачные дни холодной войны", - подчеркнул Робертс.
О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события, включая ситуацию вокруг Украины.