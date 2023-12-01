https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913050483.html

В Ливане рассказали о роли Киссинджере в конфликтах на Ближнем Востоке

В Ливане рассказали о роли Киссинджере в конфликтах на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.12.2023

В Ливане рассказали о роли Киссинджере в конфликтах на Ближнем Востоке

Большая часть конфликтов в ближневосточном регионе в последние десятилетия так или иначе несет на себе отпечаток деятельности экс-госсекретаря США Генри... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:54

2023-12-01T01:54

2023-12-01T01:54

в мире

ливан

сша

генри киссинджер

умер генри киссинджер

ближний восток

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БЕЙРУТ, 1 дек - РИА Новости. Большая часть конфликтов в ближневосточном регионе в последние десятилетия так или иначе несет на себе отпечаток деятельности экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, выразил мнение в беседе с РИА Новости секретарь руководящего совета ливанской партии "Движение независимых насеристов" генерал Мустафа Хамдан, возглавлявший президентскую гвардию при президенте Эмиле Лахуде (1998-2007 годы). О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. Несмотря на почтенный возраст, Киссинджер вплоть до самой смерти подробно комментировал актуальные международные события. "Все патриотически настроенные ливанцы считают Генри Киссинджера первым стратегическим врагом, строившим планы по уничтожению арабской нации… Его дьявольский разум стоял за большей частью сценариев и планов, которые стоили этой нации многих жертв и разрушений… Киссинджер приложил руку к большей части конфликтов и трагедий, происходивших в мире в конце прошлого века и в начале нынешнего", - считает ливанский политик. "Войны с террористами в Сирии, колониальные проекты во многих арабских странах несут на себе отпечаток его деятельности. Он был в полной мере вовлечен в планы, нацеленные на то, чтобы подорвать и развалить Ливан, которому он не придавал никакой значимости… Киссинджер также стоял за американским вторжением в Ирак, продвигая свою стратегию через ряд ключевых фигур в администрации президента Джорджа Буша-младшего", - пояснил он. По мнению Хамдана, наибольший урон деятельность Киссинджера нанесла Палестине, поскольку он "был главным препятствием для всех международных резолюций, принятых ООН, которые признавали за палестинским народом его законное право на свою землю".

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912810159.html

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в мире, ливан, сша, генри киссинджер, умер генри киссинджер, ближний восток