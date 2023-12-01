https://ria.ru/20231201/kherson-1913215671.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.12.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе прогремели взрывы. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:05
2023-12-01T16:05
2023-12-01T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
россия
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе прогремели взрывы. "Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсона сообщил о взрывах в городе