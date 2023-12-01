https://ria.ru/20231201/kherson-1913215671.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.12.2023

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе прогремели взрывы. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:05

2023-12-01T16:05

2023-12-01T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

россия

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе прогремели взрывы. "Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсон, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр