https://ria.ru/20231201/khamas-1913198594.html

Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ

Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ

Цели операции Израиля против палестинского движения ХАМАС включают в себя ликвидацию трех лидеров палестинского движения, в том числе главы политбюро ХАМАС в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:23

2023-12-01T15:23

2023-12-01T15:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Цели операции Израиля против палестинского движения ХАМАС включают в себя ликвидацию трех лидеров палестинского движения, в том числе главы политбюро ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на знакомые с планом источники. "Цели включают убийство трех членов высшего руководства ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы", - пишет издание. Помимо этого, власти Израиля намеренны одержать "решительную военную победу" над силами ХАМАС и уничтожить возможность палестинского движения осуществлять власть в секторе Газа. "Это будет очень долгая война… В настоящий момент мы даже не на полпути к нашим целям", - сообщил один из источников, знакомый с военными планами Израиля. По словам источников издания, военная стратегия властей Израиля достаточно гибкая и зависит от многих факторов, включая прогресс наземного наступления, международное давление и возможности по освобождению заложников ХАМАС.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сектор газа