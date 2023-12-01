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Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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15:23 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/khamas-1913198594.html
Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ
Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ
Цели операции Израиля против палестинского движения ХАМАС включают в себя ликвидацию трех лидеров палестинского движения, в том числе главы политбюро ХАМАС в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:23
2023-12-01T15:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
сектор газа
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Цели операции Израиля против палестинского движения ХАМАС включают в себя ликвидацию трех лидеров палестинского движения, в том числе главы политбюро ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на знакомые с планом источники. "Цели включают убийство трех членов высшего руководства ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы", - пишет издание. Помимо этого, власти Израиля намеренны одержать "решительную военную победу" над силами ХАМАС и уничтожить возможность палестинского движения осуществлять власть в секторе Газа. "Это будет очень долгая война… В настоящий момент мы даже не на полпути к нашим целям", - сообщил один из источников, знакомый с военными планами Израиля. По словам источников издания, военная стратегия властей Израиля достаточно гибкая и зависит от многих факторов, включая прогресс наземного наступления, международное давление и возможности по освобождению заложников ХАМАС.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Сектор Газа
Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, сообщили СМИ

FT: Израиль планирует ликвидировать трех лидеров ХАМАС, включая главу политбюро

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Цели операции Израиля против палестинского движения ХАМАС включают в себя ликвидацию трех лидеров палестинского движения, в том числе главы политбюро ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на знакомые с планом источники.
"Цели включают убийство трех членов высшего руководства ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы", - пишет издание.
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Помимо этого, власти Израиля намеренны одержать "решительную военную победу" над силами ХАМАС и уничтожить возможность палестинского движения осуществлять власть в секторе Газа.
"Это будет очень долгая война… В настоящий момент мы даже не на полпути к нашим целям", - сообщил один из источников, знакомый с военными планами Израиля.
По словам источников издания, военная стратегия властей Израиля достаточно гибкая и зависит от многих факторов, включая прогресс наземного наступления, международное давление и возможности по освобождению заложников ХАМАС.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреСектор Газа
 
 
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