СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа
СМИ: если ХАМАС согласится освободить заложников, перемирие будет возобновлено
© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
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"Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях – ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", - пишет издание.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.