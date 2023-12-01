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СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа

СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа

Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:10

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники."Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях – ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", - пишет издание.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль