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СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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10:00 01.12.2023 (обновлено: 10:10 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/khamas-1913083651.html
СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа
СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа
Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:00
2023-12-01T10:10
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники."Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях – ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", - пишет издание.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СМИ назвали условие возобновления перемирия в секторе Газа

СМИ: если ХАМАС согласится освободить заложников, перемирие будет возобновлено

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может быть возобновлено, если палестинское движение ХАМАС согласится освободить заложников, сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях – ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", - пишет издание.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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