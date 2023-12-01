https://ria.ru/20231201/kchr-1913216939.html

Малый и средний бизнес КЧР трудоустроил за 9 месяцев почти 8 тысяч жителей

Малый и средний бизнес КЧР трудоустроил за 9 месяцев почти 8 тысяч жителей - РИА Новости, 01.12.2023

Малый и средний бизнес КЧР трудоустроил за 9 месяцев почти 8 тысяч жителей

За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес Карачаево-Черкесии трудоустроил более 7,8 тысячи жителей региона, что на 18% больше показателей прошлого... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:08

2023-12-01T16:08

2023-12-01T16:08

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

бизнес

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ЧЕРКЕССК, 1 дек - РИА Новости. За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес Карачаево-Черкесии трудоустроил более 7,8 тысячи жителей региона, что на 18% больше показателей прошлого года, написал в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. Он уточнил, что число занятых в бизнесе людей достигло почти 51 тысячи. Глава республики отметил, что в Карачаево-Черкесии реализуются решения, принятые на федеральном уровне. "Постоянно увеличивается портфель региональных мер поддержки субъектам предпринимательства. Объем гарантийной финансовой поддержки субъектов МСП увеличился почти в четыре раза. Это позволяет бизнесу региона расширять свое дело, что влечет за собой создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Темрезов добавил, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Карачаево-Черкесии уже более пяти лет функционирует центр "Мой бизнес", который оказывает большой комплекс мер поддержки бизнеса – от финансовой до информационно-консультативной. По словам главы региона, темпы по развитию предпринимательского сектора и поддержку местным предприятиям снижать нельзя: расширение производств, создание новых высокотехнологичных рабочих мест – все это способствует заметному улучшению качества жизни в республике.

https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912446573.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, бизнес