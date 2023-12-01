https://ria.ru/20231201/katar-1913121030.html

Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры

Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры - РИА Новости, 01.12.2023

Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры

МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:00

2023-12-01T12:00

2023-12-01T12:18

в мире

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

цены на нефть

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве."Министерство подчеркивает, что продолжающиеся бомбардировки сектора Газа с первых часов после окончания перемирия осложняют переговорные усилия и обостряют гуманитарную катастрофу в секторе (Газа)", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.Катар также призвал мировое сообщество действовать быстро, чтобы остановить возобновившееся насилие в секторе Газа.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, цены на нефть, хамас