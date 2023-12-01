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Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры - РИА Новости, 01.12.2023
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12:00 01.12.2023 (обновлено: 12:18 01.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231201/katar-1913121030.html
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры - РИА Новости, 01.12.2023
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры
МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:18
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
цены на нефть
хамас
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве."Министерство подчеркивает, что продолжающиеся бомбардировки сектора Газа с первых часов после окончания перемирия осложняют переговорные усилия и обостряют гуманитарную катастрофу в секторе (Газа)", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.Катар также призвал мировое сообщество действовать быстро, чтобы остановить возобновившееся насилие в секторе Газа.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, цены на нефть, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Цены на нефть, ХАМАС
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры

Катар заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа усложняет переговоры

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве.
«
"Министерство подчеркивает, что продолжающиеся бомбардировки сектора Газа с первых часов после окончания перемирия осложняют переговорные усилия и обостряют гуманитарную катастрофу в секторе (Газа)", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.
Катар также призвал мировое сообщество действовать быстро, чтобы остановить возобновившееся насилие в секторе Газа.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЦены на нефтьХАМАС
 
 
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