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Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры - РИА Новости, 01.12.2023
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры
МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:18
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МИД Катара заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа осложняет переговорные усилия и обостряет гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве."Министерство подчеркивает, что продолжающиеся бомбардировки сектора Газа с первых часов после окончания перемирия осложняют переговорные усилия и обостряют гуманитарную катастрофу в секторе (Газа)", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.Катар также призвал мировое сообщество действовать быстро, чтобы остановить возобновившееся насилие в секторе Газа.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, цены на нефть, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Цены на нефть, ХАМАС
Катар заявил, что возобновление атак на сектор Газа усложняет переговоры
Катар заявил, что возобновление бомбардировок сектора Газа усложняет переговоры