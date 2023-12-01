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СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги в центре и на юге Израиля
СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги в центре и на юге Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги в центре и на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в южной и центральной части Израиля, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:44
2023-12-01T17:44
2023-12-01T17:45
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в южной и центральной части Израиля, сообщила газета Haaretz. "Сирены звучат в южной и центральной части Израиля", - пишет издание. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги сработали в окрестностях населенного пункта Лахиш. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги в центре и на юге Израиля
Haaretz: сирены воздушной тревоги прозвучали в центре и на юге Израиля