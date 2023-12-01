https://ria.ru/20231201/izrail-1913088210.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа
Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне прекращения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС заявила в Telegram-канале, что в пятницу утром сирены... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:19
2023-12-01T10:19
2023-12-01T10:19
в мире
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне прекращения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС заявила в Telegram-канале, что в пятницу утром сирены воздушной тревоги в третий раз прозвучали в поселениях, расположенных рядом с сектором Газа. "В населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, прозвучали сирены", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Ранее в армии заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа
ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги снова звучат в поселениях рядом с сектором Газа