https://ria.ru/20231201/izrail-1913088210.html

Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа

Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Сирены воздушной тревоги прозвучали в поселениях рядом с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне прекращения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС заявила в Telegram-канале, что в пятницу утром сирены... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:19

2023-12-01T10:19

2023-12-01T10:19

в мире

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне прекращения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС заявила в Telegram-канале, что в пятницу утром сирены воздушной тревоги в третий раз прозвучали в поселениях, расположенных рядом с сектором Газа. "В населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, прозвучали сирены", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Ранее в армии заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году