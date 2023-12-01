https://ria.ru/20231201/izrail-1913083558.html

СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа

СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа

Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:15

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской территории, сообщило на фоне возобновления боевых действий израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военные источники."В ближайшие часы ХАМАС попытается провести рейды и устроить засады на силы (Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)) в секторе Газа, а также совершить масштабные ракетные обстрелы Израиля - это было подготовлено на прошлой неделе", - сообщает радиостанция.По ее данным, ЦАХАЛ готов к окончанию режима прекращения огня.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

сектор газа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа