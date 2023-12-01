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СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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10:00 01.12.2023 (обновлено: 10:15 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913083558.html
СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа
СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа
Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:00
2023-12-01T10:15
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской территории, сообщило на фоне возобновления боевых действий израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военные источники."В ближайшие часы ХАМАС попытается провести рейды и устроить засады на силы (Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)) в секторе Газа, а также совершить масштабные ракетные обстрелы Израиля - это было подготовлено на прошлой неделе", - сообщает радиостанция.По ее данным, ЦАХАЛ готов к окончанию режима прекращения огня.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сектор газа
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РИА Новости
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4.7
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа

"Галей ЦАХАЛ": ХАМАС попытается провести атаку в Газе и нанести ракетный удар

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской территории, сообщило на фоне возобновления боевых действий израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военные источники.
"В ближайшие часы ХАМАС попытается провести рейды и устроить засады на силы (Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)) в секторе Газа, а также совершить масштабные ракетные обстрелы Израиля - это было подготовлено на прошлой неделе", - сообщает радиостанция.
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По ее данным, ЦАХАЛ готов к окончанию режима прекращения огня.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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