СМИ: ХАМАС попытается атаковать израильские силы в секторе Газа
"Галей ЦАХАЛ": ХАМАС попытается провести атаку в Газе и нанести ракетный удар
© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Бойцы ХАМАС в ближайшие часы попытаются атаковать израильские силы, дислоцированные в секторе Газа, а также совершить массивный ракетный обстрел израильской территории, сообщило на фоне возобновления боевых действий израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военные источники.
"В ближайшие часы ХАМАС попытается провести рейды и устроить засады на силы (Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)) в секторе Газа, а также совершить масштабные ракетные обстрелы Израиля - это было подготовлено на прошлой неделе", - сообщает радиостанция.
По ее данным, ЦАХАЛ готов к окончанию режима прекращения огня.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.