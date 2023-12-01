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Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине - РИА Новости, 01.12.2023
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля не будут продлевать визу координатору гуманитарной помощи на оккупированных... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:35
2023-12-01T22:35
2023-12-01T22:35
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стефан дюжаррик
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля не будут продлевать визу координатору гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, организацию об этом проинформировали. "Да, израильские власти известили нас о том, что они не продлят визу Линн Хастингс после истечения срока ее действия", - сказал представитель генсека ООН на брифинге. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, катар, стефан дюжаррик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине
Израиль сообщил ООН, что не будет продлевать визу координатору ООН по Палестине