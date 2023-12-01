Рейтинг@Mail.ru
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/israel-1913280233.html
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине - РИА Новости, 01.12.2023
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля не будут продлевать визу координатору гуманитарной помощи на оккупированных... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:35
2023-12-01T22:35
в мире
израиль
катар
стефан дюжаррик
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ceab5d6d061e3168864e6d88683fc9.jpg
ООН, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля не будут продлевать визу координатору гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, организацию об этом проинформировали. "Да, израильские власти известили нас о том, что они не продлят визу Линн Хастингс после истечения срока ее действия", - сказал представитель генсека ООН на брифинге. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87e13925b3b361ff4a64446244b3853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, стефан дюжаррик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отказался продлить визу координатору ООН по Палестине

Израиль сообщил ООН, что не будет продлевать визу координатору ООН по Палестине

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля не будут продлевать визу координатору гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, организацию об этом проинформировали.
"Да, израильские власти известили нас о том, что они не продлят визу Линн Хастингс после истечения срока ее действия", - сказал представитель генсека ООН на брифинге.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреИзраильКатарСтефан ДюжаррикХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала