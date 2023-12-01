https://ria.ru/20231201/inoagenty-1913274878.html

Минюст расширил список иноагентов

Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 01.12.2023

Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана*, правозащитницу Анастасию Буракову*, а также объединение "Телеканал... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:30

2023-12-01T21:30

2023-12-01T21:30

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана*, правозащитницу Анастасию Буракову*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**, сообщается на сайте ведомства. "Первого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. А. Буракова*, И. В. Эйдман*, проект "Ковчег"**, а также иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, - говорится в сообщении. Уточняется, что Буракова* принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации. Эйдман*, говорится в релизе, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого - компания, включенная в реестр иностранных агентов. Живет за границей. Проект "Ковчег"** выступал против СВО, также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов. Деятельность проекта координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. "Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия