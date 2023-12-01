https://ria.ru/20231201/inoagenty-1913134990.html

Суд оштрафовал Кара-Мурзу* за несоблюдение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Кара-Мурзу* за несоблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 01.12.2023

Суд оштрафовал Кара-Мурзу* за несоблюдение закона об иноагентах

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей отбывающего 25-летний срок в колонии Владимира Кара-Мурзу* за несоблюдение закона об иноагентах,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:49

2023-12-01T12:49

2023-12-01T12:49

россия

происшествия

московский городской суд

владимир кара-мурза

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей отбывающего 25-летний срок в колонии Владимира Кара-Мурзу* за несоблюдение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Кара-Мурза* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол за непредоставление сведений о деятельности иноагента был составлен Роскомнадзором 6 октября. Адвокат Анна Ставицкая в разговоре с корреспондентом агентства заметила, что в законе об иноагентах не указано, как Кара-Мурза* должен был представлять сведения, будучи в колонии. Мосгорсуд в апреле приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, распространении фейков о ВС РФ и сотрудничестве с нежелательной организацией. Через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231129/glukhovskiy-1912676045.html

https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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россия, происшествия, московский городской суд, владимир кара-мурза