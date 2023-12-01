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Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам - РИА Новости, 01.12.2023
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14:26 01.12.2023 (обновлено: 17:07 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gvineya-bisau-1913180210.html
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам - РИА Новости, 01.12.2023
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам
Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:26
2023-12-01T17:07
гвинея-бисау
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас угрозы россиянам и дипломатам из РФ нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.По информации пресс-атташе, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и государственного секретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. Позже нацгвардия, "воспротивившаяся данному решению", освободила обоих чиновников. Ранее в пятницу "противостояние с периодическим применением стрелкового оружия возобновилось", обстановка в столице, городе Бисау, уже возвращается к обычному ритму."Прямой угрозы безопасности роспосольства, его сотрудникам и крайне немногочисленным российским гражданам, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, не имеется. Обращений за помощью от них не поступало", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.По информации посольства, туристов в Гвинее-Бисау немного. Наплыву путешественников мешают недостаточно развитая инфраструктура, внутриполитическая нестабильность и тропические болезни, в первую очередь малярия.
https://ria.ru/20231201/bisau-1913059554.html
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гвинея-бисау, россия, в мире, бисау
Гвинея-Бисау, Россия, В мире, Бисау
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам

Посольство: россияне в Гвинее-Бисау не обращались за помощью из-за столкновений

© AFP 2023 / SAMBA BALDEМужчина идет по пустой улице в Гвинее-Бисау. 1 декабря 2023
Мужчина идет по пустой улице в Гвинее-Бисау. 1 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / SAMBA BALDE
Мужчина идет по пустой улице в Гвинее-Бисау. 1 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас угрозы россиянам и дипломатам из РФ нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.
По информации пресс-атташе, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и государственного секретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. Позже нацгвардия, "воспротивившаяся данному решению", освободила обоих чиновников. Ранее в пятницу "противостояние с периодическим применением стрелкового оружия возобновилось", обстановка в столице, городе Бисау, уже возвращается к обычному ритму.
"Прямой угрозы безопасности роспосольства, его сотрудникам и крайне немногочисленным российским гражданам, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, не имеется. Обращений за помощью от них не поступало", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.
По информации посольства, туристов в Гвинее-Бисау немного. Наплыву путешественников мешают недостаточно развитая инфраструктура, внутриполитическая нестабильность и тропические болезни, в первую очередь малярия.
Столица Республики Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Гвинее-Бисау началась стрельба после попытки военных освободить министра
Вчера, 05:42
 
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