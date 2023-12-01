https://ria.ru/20231201/gvineya-bisau-1913180210.html
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам - РИА Новости, 01.12.2023
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам
Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:26
2023-12-01T14:26
2023-12-01T17:07
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас угрозы россиянам и дипломатам из РФ нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.По информации пресс-атташе, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и государственного секретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. Позже нацгвардия, "воспротивившаяся данному решению", освободила обоих чиновников. Ранее в пятницу "противостояние с периодическим применением стрелкового оружия возобновилось", обстановка в столице, городе Бисау, уже возвращается к обычному ритму."Прямой угрозы безопасности роспосольства, его сотрудникам и крайне немногочисленным российским гражданам, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, не имеется. Обращений за помощью от них не поступало", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.По информации посольства, туристов в Гвинее-Бисау немного. Наплыву путешественников мешают недостаточно развитая инфраструктура, внутриполитическая нестабильность и тропические болезни, в первую очередь малярия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, россия, в мире, бисау
Гвинея-Бисау, Россия, В мире, Бисау
Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам
Посольство: россияне в Гвинее-Бисау не обращались за помощью из-за столкновений
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас угрозы россиянам и дипломатам из РФ нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.
По информации пресс-атташе, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и государственного секретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. Позже нацгвардия, "воспротивившаяся данному решению", освободила обоих чиновников. Ранее в пятницу "противостояние с периодическим применением стрелкового оружия возобновилось", обстановка в столице, городе Бисау
, уже возвращается к обычному ритму.
"Прямой угрозы безопасности роспосольства, его сотрудникам и крайне немногочисленным российским гражданам, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, не имеется. Обращений за помощью от них не поступало", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.
По информации посольства, туристов в Гвинее-Бисау немного. Наплыву путешественников мешают недостаточно развитая инфраструктура, внутриполитическая нестабильность и тропические болезни, в первую очередь малярия.
В Гвинее-Бисау началась стрельба после попытки военных освободить министра