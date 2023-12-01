https://ria.ru/20231201/gvineya-bisau-1913180210.html

Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам

Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам - РИА Новости, 01.12.2023

Посольство в Гвинее-Бисау заявило об отсутствии прямой угрозы россиянам

Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:26

2023-12-01T14:26

2023-12-01T17:07

гвинея-бисау

россия

в мире

бисау

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Гвинее-Бисау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений между силовиками в столице страны, сейчас угрозы россиянам и дипломатам из РФ нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.По информации пресс-атташе, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и государственного секретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. Позже нацгвардия, "воспротивившаяся данному решению", освободила обоих чиновников. Ранее в пятницу "противостояние с периодическим применением стрелкового оружия возобновилось", обстановка в столице, городе Бисау, уже возвращается к обычному ритму."Прямой угрозы безопасности роспосольства, его сотрудникам и крайне немногочисленным российским гражданам, находящимся на территории Гвинеи-Бисау, не имеется. Обращений за помощью от них не поступало", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.По информации посольства, туристов в Гвинее-Бисау немного. Наплыву путешественников мешают недостаточно развитая инфраструктура, внутриполитическая нестабильность и тропические болезни, в первую очередь малярия.

https://ria.ru/20231201/bisau-1913059554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гвинея-бисау, россия, в мире, бисау