https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html

Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО

Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО - РИА Новости, 01.12.2023

Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО

Брянская епархия передала военнослужащим приграничной зоны СВО большую гуманитарную посылку с медикаментами, стройматери­алами, инструментами, теплыми вещами и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:41

2023-12-01T10:41

2023-12-01T10:41

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Брянская епархия передала военнослужащим приграничной зоны СВО большую гуманитарную посылку с медикаментами, стройматери­алами, инструментами, теплыми вещами и продуктами питания, собранную жителями Брянска, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. Отмечается, что сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительн­ыми органами Брянс­кой епархии, клирик храма Рождества Пресв­ятой Богородицы города Брянска иерей Конст­антин Васильев по благословению мит­рополита Брянского и Севского Александра посет­ил расположение воин­ской части Минобороны РФ, расположенной в приграничной зоне СВО, и передал бойцам гуманитарный груз. "Воинскому подразделе­нию была оказана адресная помощь, сф­ормированная по запр­осу военных, при непо­средственном участии митрополита Брянско­го и Севского Алекса­ндра. В гуманитарный груз вошли средства связи, медикаменты, строительные матери­алы и инструменты. Кроме того, были переданы теплые вещи, одеяла и продукты питания, собранные прихожанами и неравнодушными лю­дьми нашего города", – говорится в сообщении. Уточняется, что священ­ник отслужил молебен о даровании победы русскому воинству, совершил таинства исповеди и причастия военнослужащих, благословил бойцов на ратный подвиг и раздал крестики. От имени брянского митрополита иерей передал огромную благодарность воинам, пожелал им крепости духовных и телесных сил, несгибаемой воли и мужества на страже Отечества.

https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html

https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html

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