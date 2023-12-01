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Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО
Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО - РИА Новости, 01.12.2023
Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО
Брянская епархия передала военнослужащим приграничной зоны СВО большую гуманитарную посылку с медикаментами, стройматериалами, инструментами, теплыми вещами и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:41
2023-12-01T10:41
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Брянская епархия передала военнослужащим приграничной зоны СВО большую гуманитарную посылку с медикаментами, стройматериалами, инструментами, теплыми вещами и продуктами питания, собранную жителями Брянска, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. Отмечается, что сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Брянской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев по благословению митрополита Брянского и Севского Александра посетил расположение воинской части Минобороны РФ, расположенной в приграничной зоне СВО, и передал бойцам гуманитарный груз. "Воинскому подразделению была оказана адресная помощь, сформированная по запросу военных, при непосредственном участии митрополита Брянского и Севского Александра. В гуманитарный груз вошли средства связи, медикаменты, строительные материалы и инструменты. Кроме того, были переданы теплые вещи, одеяла и продукты питания, собранные прихожанами и неравнодушными людьми нашего города", – говорится в сообщении. Уточняется, что священник отслужил молебен о даровании победы русскому воинству, совершил таинства исповеди и причастия военнослужащих, благословил бойцов на ратный подвиг и раздал крестики. От имени брянского митрополита иерей передал огромную благодарность воинам, пожелал им крепости духовных и телесных сил, несгибаемой воли и мужества на страже Отечества.
https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html
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брянск, россия
Надежные люди, Брянск, Россия
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Брянская епархия передала военнослужащим приграничной зоны СВО большую гуманитарную посылку с медикаментами, стройматериалами, инструментами, теплыми вещами и продуктами питания, собранную жителями Брянска, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
Отмечается, что сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Брянской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев по благословению митрополита Брянского и Севского Александра посетил расположение воинской части Минобороны РФ, расположенной в приграничной зоне СВО, и передал бойцам гуманитарный груз.
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"Воинскому подразделению была оказана адресная помощь, сформированная по запросу военных, при непосредственном участии митрополита Брянского и Севского Александра. В гуманитарный груз вошли средства связи, медикаменты, строительные материалы и инструменты. Кроме того, были переданы теплые вещи, одеяла и продукты питания, собранные прихожанами и неравнодушными людьми нашего города", – говорится в сообщении.
Уточняется, что священник отслужил молебен о даровании победы русскому воинству, совершил таинства исповеди и причастия военнослужащих, благословил бойцов на ратный подвиг и раздал крестики. От имени брянского митрополита иерей передал огромную благодарность воинам, пожелал им крепости духовных и телесных сил, несгибаемой воли и мужества на страже Отечества.
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