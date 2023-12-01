https://ria.ru/20231201/gruppirovki-1913049325.html

Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США

Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США - РИА Новости, 01.12.2023

Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США

Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил в случае прекращения гуманитарного перемирия в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:36

2023-12-01T01:36

2023-12-01T01:36

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ирак

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министерство обороны сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил в случае прекращения гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении движений исламского сопротивления в Ираке в его Telegram-канале. "Мы заявляем о своей готовности к эскалации военных операций внутри и за пределами Ирака, если агрессия против сектора Газа или южного Ливана продолжится", - отмечается в заявлении. Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с момента наступления гуманитарного перемирия в военных действиях между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа военные базы в Ираке и Сирии подверглись нападению только один раз в то время, когда в период с 17 октября до наступления перемирия неделю назад они были атакованы 74 раза, в результате чего более 60 военнослужащих получили ранения.

https://ria.ru/20231201/ssha-1913049193.html

ирак

ливан

израиль

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в мире, ирак, ливан, израиль, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, палестина, сектор газа