Рейтинг@Mail.ru
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gruppirovki-1913049325.html
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США - РИА Новости, 01.12.2023
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США
Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил в случае прекращения гуманитарного перемирия в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:36
2023-12-01T01:36
в мире
ирак
ливан
израиль
министерство обороны сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_7bea4392aaf670d41c8604f6587c3861.jpg
ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил в случае прекращения гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении движений исламского сопротивления в Ираке в его Telegram-канале. "Мы заявляем о своей готовности к эскалации военных операций внутри и за пределами Ирака, если агрессия против сектора Газа или южного Ливана продолжится", - отмечается в заявлении. Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с момента наступления гуманитарного перемирия в военных действиях между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа военные базы в Ираке и Сирии подверглись нападению только один раз в то время, когда в период с 17 октября до наступления перемирия неделю назад они были атакованы 74 раза, в результате чего более 60 военнослужащих получили ранения.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913049193.html
ирак
ливан
израиль
сша
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_50:0:2050:1500_1920x0_80_0_0_cc29f9f69b6bbd092d4ddb97f282f896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, ливан, израиль, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, палестина, сектор газа
В мире, Ирак, Ливан, Израиль, Министерство обороны США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Палестина, Сектор Газа
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США

Шиитские группировки в Ираке атакуют базы США, если перемирие в Газе сорвется

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил в случае прекращения гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении движений исламского сопротивления в Ираке в его Telegram-канале.
"Мы заявляем о своей готовности к эскалации военных операций внутри и за пределами Ирака, если агрессия против сектора Газа или южного Ливана продолжится", - отмечается в заявлении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
01:32
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с момента наступления гуманитарного перемирия в военных действиях между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа военные базы в Ираке и Сирии подверглись нападению только один раз в то время, когда в период с 17 октября до наступления перемирия неделю назад они были атакованы 74 раза, в результате чего более 60 военнослужащих получили ранения.
 
В миреИракЛиванИзраильМинистерство обороны СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала