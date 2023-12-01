https://ria.ru/20231201/gost-1913053033.html

Новые ГОСТы спасательных инструментов для стран ЕАЭС заработают в 2024 году

Новые ГОСТы спасательных инструментов для стран ЕАЭС заработают в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023

Новые ГОСТы спасательных инструментов для стран ЕАЭС заработают в 2024 году

Два новых межгосударственных стандарта, впервые определяющие технические требования к гидравлическому и пневматическому аварийно-спасательному инструменту для... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:03

2023-12-01T03:03

2023-12-01T03:03

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Два новых межгосударственных стандарта, впервые определяющие технические требования к гидравлическому и пневматическому аварийно-спасательному инструменту для работы в зонах чрезвычайных ситуаций в странах ЕАЭС, вступят в силу 1 марта 2024 года. "Впервые утверждены два межгосударственных стандарта, определяющие общие технические требования к гидравлическому и пневматическому аварийно-спасательному инструменту, применяемому в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический. Общие технические требования", "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Инструмент аварийно-спасательный пневматический. Общие технические требования", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что документы разработаны учеными ВНИИ ГОЧС и вступят в силу с 1 марта 2024 года. "Межгосударственные стандарты подготовлены в связи со вступлением в силу с 1 июня 2023 года технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021). Переходный период по подготовке и адаптации всех заинтересованных сторон завершится 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что межгосударственные стандарты разработаны на базе аналогичных национальных стандартов РФ. Изложенные в стандартах требования основаны на анализе международных и национальных норм, а также на результатах российских научных исследований и сертификационных работ предыдущих лет по оценке аварийно-спасательного инструмента с "учетом достигнутого передового уровня в изготовлении подобных изделий и в их применении в условиях чрезвычайных ситуаций". Новые стандарты позволят обеспечить унификацию аварийно-спасательного инструмента, совместимость и взаимозаменяемость его составных частей, комплектующих изделий и материалов, а также оптимизацию их номенклатуры. Применение ГОСТов поможет упорядочить и систематизировать требования к инструменту и его составным частям, повысить уровень безопасности в странах ЕАЭС в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Важность таких стандартов в том, что их применение будет напрямую способствовать повышению эффективности работы по спасению за счет повышения качества продукции. С января 2025 года весь аварийно-спасательный инструмент должен будет проходить сертификацию, это значит, что некачественный инструмент уже не попадет в руки специалистов. Ведь стандарт определяет требования к материалам и составляющим этих технических средств. Эксперты максимально учли имеющийся практический опыт их проектирования, создания и эксплуатации", - резюмировал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.

https://ria.ru/20231113/utechki_dannykh-1908444338.html

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россия, евразийский экономический союз, внии гочс, в мире