https://ria.ru/20231201/golodovka-1913270603.html

Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на границе с Польшей

Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на границе с Польшей - РИА Новости, 01.12.2023

Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на границе с Польшей

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:51

2023-12-01T20:51

2023-12-01T20:53

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее прекращении, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале.Ранее в пятницу вечером телеканал сообщил, что заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку с требованием увеличить количество грузовиков, пропускаемых через КПП. "Украинские водители на заблокированном пункте пропуска "Краковец - Корчева" приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками: договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди", - сообщило "Суспильне" через два с половиной часа после оригинальной публикации. Ранее водители заявляли об очереди более чем из 1,2 тысячи автомобилей, перевозящих опасные грузы, которые, по их мнению, должны иметь приоритет при проходе границы. Сообщалось, что водители требовали, чтобы польские забастовщики пропускали по 14 грузовиков в час, вместо ранее озвученного ограничения в одну машину за тот же период. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html

https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html

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в мире, украина, польша