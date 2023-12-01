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Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку - РИА Новости, 01.12.2023
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17:40 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/golodovka-1913240108.html
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку - РИА Новости, 01.12.2023
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку, сообщает украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:40
2023-12-01T17:40
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку, сообщает украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале."Украинские водители, заблокированные на пункте пропуска "Краковец - Корчева", объявили голодовку", - говорится в сообщении.Публикуется видео с места событий. Водители заявляют об очереди более чем из 1,2 тысячи автомобилей, перевозящих опасные грузы, которые, по их мнению, должны иметь приоритет при проходе границы. Сообщается, что водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали по 14 грузовиков в час. Ранее сообщалось, что протестующие пропускают только по одному грузовику за тот же период. Журналисты передают, что среди застрявших на КПП автомобилей есть бензовозы и грузовики со скоропортящимися продуктами. Водители пытались пойти на переговоры к польским протестующим, но их не пропустила польская полиция. Заявляется, что на место должен приехать консул из Люблина, чтобы официально выдвинуть позицию украинской стороны. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231128/polsha-1912253670.html
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
https://ria.ru/20231123/postavka-1911461788.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Заблокированные на границе с Польшей украинские водители начали голодовку

Заблокированные на ПП "Краковец — Корчева" украинские водители начали голодовку

© Суспільне ЛьвівУкраинские водители-дальнобойщики начали голодовку начавшие голодовку на границе с Польшей
Украинские водители-дальнобойщики начали голодовку начавшие голодовку на границе с Польшей
© Суспільне Львів
Украинские водители-дальнобойщики начали голодовку начавшие голодовку на границе с Польшей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заблокированные на границе с Польшей украинские водители-дальнобойщики начали голодовку, сообщает украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале.
"Украинские водители, заблокированные на пункте пропуска "Краковец - Корчева", объявили голодовку", - говорится в сообщении.
Очередь грузовых автомобилей в районе пограничного перехода Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе
28 ноября, 00:18
Публикуется видео с места событий. Водители заявляют об очереди более чем из 1,2 тысячи автомобилей, перевозящих опасные грузы, которые, по их мнению, должны иметь приоритет при проходе границы. Сообщается, что водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали по 14 грузовиков в час. Ранее сообщалось, что протестующие пропускают только по одному грузовику за тот же период.
Журналисты передают, что среди застрявших на КПП автомобилей есть бензовозы и грузовики со скоропортящимися продуктами. Водители пытались пойти на переговоры к польским протестующим, но их не пропустила польская полиция. Заявляется, что на место должен приехать консул из Люблина, чтобы официально выдвинуть позицию украинской стороны.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ
16 ноября, 13:27
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
СМИ: польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов Украине
23 ноября, 22:31
 
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