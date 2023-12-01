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Россиянам чужды идеи ЛГБТ*, заявили в Госдуме

Россиянам чужды идеи ЛГБТ*, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.12.2023

Россиянам чужды идеи ЛГБТ*, заявили в Госдуме

Россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят, такие... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:21

2023-12-01T15:21

2023-12-01T16:24

общество

россия

сша

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россиянам чужды идеи о неограниченной гендерной самоидентификации, насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят, такие действия и являются нарушением прав человека, заявил председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале, говоря о заявлении госсекретаря США Джима О"Брайена о том, что признание Верховным судом РФ международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией "серьезно подрывает защиту прав человека и ставит под угрозу свободу выражения мнений для всех россиян". Ранее в четверг Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России. "Людям самых разных политических взглядов в нашем обществе глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации. И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью", - сообщил Пискарев, который комментирует слова О"Брайена в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию иностранных вмешательств.Депутат заявил, что высказывание О"Брайена - это не просто вмешательство в наши внутренние дела, давление на судебную власть, но и грубое передергивание фактов. Он отметил, что государство не вмешивается в личную жизнь этой группы лиц, но принимает меры, чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений, пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей."Собственно говоря, все это уже закреплено в наших законах и в Уголовном кодексе РФ. И решение Верховного суда лишь расставляет точки над "и", выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации. Настойчивые попытки продвижения экстремистской повестки нацелены на подрыв нашей государственности и разрушение духовных основ общества", - написал Пискарев.Он отметил, что показательно, как подконтрольные США и их союзникам СМИ и неправительственные организации синхронно перекрасили свои логотипы в радужные цвета, отрабатывая повестку, заданную из Вашингтона и Брюсселя: "и еще более показательна реакция их читателей, которые стали массово отписываться от внезапно ставших "радужными" СМИ.Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов.С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ-движения* на территории РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231130/rpts-1912958566.html

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общество, россия, сша, василий пискарев, госдума рф