https://ria.ru/20231201/gaza-1913283094.html

США обсудят перспективы обеспечения мира в секторе Газа, заявил Блинкен

США обсудят перспективы обеспечения мира в секторе Газа, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2023

США обсудят перспективы обеспечения мира в секторе Газа, заявил Блинкен

США вовлечены в обсуждение будущего сектора Газы, считают необходимым поиск возможности для продолжительного мира, безопасности "для всех" и государства для... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:07

2023-12-01T23:07

2023-12-01T23:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

энтони блинкен

сша

в мире

израиль

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США вовлечены в обсуждение будущего сектора Газы, считают необходимым поиск возможности для продолжительного мира, безопасности "для всех" и государства для палестинцев, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня я имел возможность встретиться с рядом коллег со всего региона, и мы сконцентрировали внимание на обсуждении всех трех аспектов того, что мы делаем в Газе сейчас, потом, а также план к прочному, продолжительному и безопасному миру для всех, кто связан с этим", - сказал Блинкен журналистам в ОАЭ. Стенограмму распространила пресс-служба госдепартамента США. По словам Блинкена, "все это необходимо делать одновременно". Он подчеркнул, что "важно думать не только о том, что происходит сейчас, но и после того, как конфликт в Газе закончится". "Что будет с Газой? Кто будет ей управлять? Откуда будет обеспечиваться безопасность? Как мы начнем восстановление? И, главное, как мы начнем путь для построения продолжительного мира. Для нас, конечно, это должно завершиться созданием государства для палестинцев", - сказал госсекретарь США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, энтони блинкен, сша, в мире, израиль