https://ria.ru/20231201/gaza-1913260418.html

Беженцы в секторе Газа рассказали, в каких условиях им приходится жить

Беженцы в секторе Газа рассказали, в каких условиях им приходится жить - РИА Новости, 01.12.2023

Беженцы в секторе Газа рассказали, в каких условиях им приходится жить

Тысячи палестинских беженцев, проживающих в переоборудованной под пункт размещения школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, из-за дефицита топлива выпекают... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:18

2023-12-01T19:18

2023-12-01T19:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 1 дек - РИА Новости. Тысячи палестинских беженцев, проживающих в переоборудованной под пункт размещения школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, из-за дефицита топлива выпекают хлеб в самодельных печах, используя в качестве топлива отходы производства оливкового масла и скорлупу арахиса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти Израиля призвали проживающих на севере сектора Газа палестинцев эвакуироваться в южные районы анклава. В ноябре с похожими призывами израильтяне начали обращаться и к жителям самого города Хан-Юнис, который находится на расстоянии менее десяти километров от границы анклава с соседним Египтом. "Мы держимся, невзирая на наши страдания и на блокаду, и мы знаем, как себя обеспечивать… мы забираем на производствах оливкового масла отходы производства, делаем из них вот такие шарики, высушиваем их, и с их помощью выпекаем хлеб", - рассказала РИА Новости женщина среднего возраста, выпекающая лепешки в самодельной глиняной печи. Собеседники агентства также рассказали, что из-за дефицита печей им приходилось идти на колоссальные риски, чтобы доставлять эти печи из районов анклава, где проходили наиболее активные боевые действия. "В первое время у нас не было печи. Потом мы взяли тук-тук и с большим трудом добыли эту печь, которую мы смогли вывезти только по воле Господа. В процессе погибла наша дочь. Сейчас все пекут в этой печи, и мы смастерили еще несколько похожих печей", - рассказала РИА Новости одна из беженок. Некоторые проживающие в школе беженцы также отметили, что в качестве топлива для печей используют скорлупу арахиса, который сами же очищают, работая на местных торговцев. "Дрова нам подвозит местный торговец. Он также нам привозит арахис - сам забирает орехи, а мы забираем скорлупу. Скорлупу мы используем, чтобы выпекать хлеб, а орехи он продает. За наш труд он нам дает 10-15 шекелей (чуть более 2,6-4 долларов - ред.), которые мы тратим на детей", - рассказала РИА Новости одна из беженок. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день, но официально эта информация не подтверждалась. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, оон, египет