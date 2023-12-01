https://ria.ru/20231201/gaza-1913241087.html
Турецкое агентство сообщило о гибели оператора при ударе в Газе
Турецкое агентство сообщило о гибели оператора при ударе в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
Турецкое агентство сообщило о гибели оператора при ударе в Газе
Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило в пятницу о гибели своего оператора в секторе Газа в результате израильского авиаудара. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:42
2023-12-01T17:42
2023-12-01T19:11
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило в пятницу о гибели своего оператора в секторе Газа в результате израильского авиаудара."Оператор агентства Anadolu в секторе Газа Мунтасир ас-Савваф скончался в результате израильского авиаудара", - сообщило агентство.Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил в октябре, что Израиль пытается остановить поток правды из Газы, нападая на журналистов.Племянник оператора Хасан Исмаме сообщил агентству, что ас-Савваф был тяжело ранен в районе эд-Дурдж на юге сектора вместе с несколькими родственниками. Раненые ожидали прибытия скорой помощи полчаса, но она так и не доехала, ас-Саввафа удалось в итоге доставить в больницу на частном автомобиле. Однако врачи не смогли ему помочь из-за нехватки специалистов, к тому же он потерял слишком много крови, отметил Исмаме.Оператора похоронили вместе с братом и другими родственниками.Гендиректор агентства Сердар Карагёз выразил соболезнования и подчеркнул, что борьба за привлечение к ответственности в международном суде руководства Израиля будет продолжена.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Турецкое агентство сообщило о гибели оператора при ударе в Газе
Anadolu: при израильском авиаударе в Газе погиб оператор агентства
СТАМБУЛ, 1 дек - РИА Новости.
Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило
в пятницу о гибели своего оператора в секторе Газа в результате израильского авиаудара.
"Оператор агентства Anadolu в секторе Газа Мунтасир ас-Савваф скончался в результате израильского авиаудара", - сообщило агентство.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил в октябре, что Израиль
пытается остановить поток правды из Газы, нападая на журналистов.
Племянник оператора Хасан Исмаме сообщил агентству, что ас-Савваф был тяжело ранен в районе эд-Дурдж на юге сектора вместе с несколькими родственниками. Раненые ожидали прибытия скорой помощи полчаса, но она так и не доехала, ас-Саввафа удалось в итоге доставить в больницу на частном автомобиле. Однако врачи не смогли ему помочь из-за нехватки специалистов, к тому же он потерял слишком много крови, отметил Исмаме.
США боятся перемирия в Газе
Оператора похоронили вместе с братом и другими родственниками.
Гендиректор агентства Сердар Карагёз выразил соболезнования и подчеркнул, что борьба за привлечение к ответственности в международном суде руководства Израиля будет продолжена.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС
нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.