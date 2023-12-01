https://ria.ru/20231201/gaza-1913236924.html

ВОЗ заявила о парализованности системы здравоохранения Газы

ВОЗ заявила о парализованности системы здравоохранения Газы - РИА Новости, 01.12.2023

ВОЗ заявила о парализованности системы здравоохранения Газы

Система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек, заявил глава Всемирной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:29

2023-12-01T17:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

воз

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израиль

оон

палестина

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X. "Мы крайне обеспокоены возобновлением боевых действий в Газе. Продолжающиеся военные действия парализовали систему здравоохранения. Газа не может позволить себе потерять больше больниц и больничных коек. Нам нужно прекращение огня. Действующее прекращение огня", - сказано в публикации. Накануне ВОЗ сообщила, что с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября в Палестине 566 человек были убиты и 758 ранены в результате 427 нападений на медицинские объекты. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, воз, в мире, израиль, оон, палестина