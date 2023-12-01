https://ria.ru/20231201/gaza-1913226643.html
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия
После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:46
2023-12-01T16:46
2023-12-01T17:52
в мире
израиль
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ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра. "Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых", — сказал он. Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля. Сегодня в 08:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия
Минздрав Газы заявил о 109 погибших от ударов ЦАХАЛ после окончания перемирия
ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра.
"Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых", — сказал он.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля
.
Сегодня в 08:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС
. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.
Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.