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В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
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16:46 01.12.2023 (обновлено: 17:52 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913226643.html
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия
После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:46
2023-12-01T17:52
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра. "Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых", — сказал он. Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля. Сегодня в 08:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия

Минздрав Газы заявил о 109 погибших от ударов ЦАХАЛ после окончания перемирия

© AFP 2023 / SAID KHATIBПалестинцы осматривают разрушения жилых зданий после авиаударов Израиля
Палестинцы осматривают разрушения жилых зданий после авиаударов Израиля - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Палестинцы осматривают разрушения жилых зданий после авиаударов Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра.
"Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых", — сказал он.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля.
Сегодня в 08:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.
Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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