https://ria.ru/20231201/gaza-1913222947.html

Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа

Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа

Российский мусульманский фонд "Закят" помог возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа, планируется возведение еще одного госпиталя, сообщил в пятницу зампред РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:33

2023-12-01T16:33

2023-12-01T16:33

религия

в мире

россия

палестина

израиль

ильдар аляутдинов

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российский мусульманский фонд "Закят" помог возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа, планируется возведение еще одного госпиталя, сообщил в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов. "Фонд "Закят" при ДУМ РФ вместе с фондом-партнером Hayat Yolu возвели госпиталь в секторе Газа для пострадавших из-за бомбардировок Израиля палестинцев. Минздрав Палестины выразил нам благодарность за то, что россияне не остались в стороне. Госпиталь рассчитан на 20 коек, в самое ближайшее время мы построим еще один госпиталь, также на 20 мест", - сказал Аляутдинов. Он добавил, что ранее представители фонда организовали в аэропорту "Домодедово" встречу граждан РФ, прибывших из Палестины. "Мы также провели встречу в подмосковных медицинских центрах, куда были доставлены беженцы, оказав необходимую помощь совместно с МЧС России. Кому-то нужно было решить проблему с медикаментами, кому-то решить вопросы финансов, обустройства, юридической консультации, поиска работы или продолжения обучения в школе или вузе. Мы с ними в тесном контакте", - сказал муфтий.

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в мире, россия, палестина, израиль, ильдар аляутдинов, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году