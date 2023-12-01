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Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа
Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа
Российский мусульманский фонд "Закят" помог возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа, планируется возведение еще одного госпиталя, сообщил в пятницу зампред РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:33
2023-12-01T16:33
2023-12-01T16:33
религия
в мире
россия
палестина
израиль
ильдар аляутдинов
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российский мусульманский фонд "Закят" помог возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа, планируется возведение еще одного госпиталя, сообщил в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов. "Фонд "Закят" при ДУМ РФ вместе с фондом-партнером Hayat Yolu возвели госпиталь в секторе Газа для пострадавших из-за бомбардировок Израиля палестинцев. Минздрав Палестины выразил нам благодарность за то, что россияне не остались в стороне. Госпиталь рассчитан на 20 коек, в самое ближайшее время мы построим еще один госпиталь, также на 20 мест", - сказал Аляутдинов. Он добавил, что ранее представители фонда организовали в аэропорту "Домодедово" встречу граждан РФ, прибывших из Палестины. "Мы также провели встречу в подмосковных медицинских центрах, куда были доставлены беженцы, оказав необходимую помощь совместно с МЧС России. Кому-то нужно было решить проблему с медикаментами, кому-то решить вопросы финансов, обустройства, юридической консультации, поиска работы или продолжения обучения в школе или вузе. Мы с ними в тесном контакте", - сказал муфтий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, палестина, израиль, ильдар аляутдинов, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, Россия, Палестина, Израиль, Ильдар Аляутдинов, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мусульмане из России помогли возвести госпиталь на 20 мест в секторе Газа
Аляутдинов: российский фонд "Закят" помог возвести госпиталь на 20 мест в Газе