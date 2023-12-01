https://ria.ru/20231201/gaza-1913205769.html
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт - РИА Новости, 01.12.2023
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт
КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:50
в мире
израиль
египет
сектор газа
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление гуманитарной паузы, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "С возобновлением войны мы опасаемся, что ее продолжение (доставка гуманитарной помощи – ред.) теперь под вопросом. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на данный момент закрыт. Нам нужно возобновление гуманитарной паузы, а не возвращение к войне", - сказал он. Лаерке добавил, что во время паузы тысячи метрических тонн продовольствия, одеял и матрасов, бутилированной воды, медикаментов и топлива были доставлены в приюты, больницы и склады БАПОР на севере Газы. Около 88% этой помощи было предоставлено Палестинским обществом красного полумесяца в координации с ООН. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
израиль
египет
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13e06885f6dfa68c1706ccca75d44d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Сектор Газа, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт
ООН: КПП "Рафах" сейчас закрыт, в сектор Газа не может попасть гумпомощь