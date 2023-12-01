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В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт

В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт - РИА Новости, 01.12.2023

В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт

КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:42

2023-12-01T15:42

2023-12-01T15:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление гуманитарной паузы, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "С возобновлением войны мы опасаемся, что ее продолжение (доставка гуманитарной помощи – ред.) теперь под вопросом. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на данный момент закрыт. Нам нужно возобновление гуманитарной паузы, а не возвращение к войне", - сказал он. Лаерке добавил, что во время паузы тысячи метрических тонн продовольствия, одеял и матрасов, бутилированной воды, медикаментов и топлива были доставлены в приюты, больницы и склады БАПОР на севере Газы. Около 88% этой помощи было предоставлено Палестинским обществом красного полумесяца в координации с ООН. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году