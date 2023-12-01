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В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт - РИА Новости, 01.12.2023
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15:42 01.12.2023 (обновлено: 15:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913205769.html
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт - РИА Новости, 01.12.2023
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт
КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:42
2023-12-01T15:50
в мире
израиль
египет
сектор газа
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление гуманитарной паузы, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "С возобновлением войны мы опасаемся, что ее продолжение (доставка гуманитарной помощи – ред.) теперь под вопросом. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на данный момент закрыт. Нам нужно возобновление гуманитарной паузы, а не возвращение к войне", - сказал он. Лаерке добавил, что во время паузы тысячи метрических тонн продовольствия, одеял и матрасов, бутилированной воды, медикаментов и топлива были доставлены в приюты, больницы и склады БАПОР на севере Газы. Около 88% этой помощи было предоставлено Палестинским обществом красного полумесяца в координации с ООН. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
израиль
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в мире, израиль, египет, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Сектор Газа, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили, что КПП между Египтом и Газой закрыт

ООН: КПП "Рафах" сейчас закрыт, в сектор Газа не может попасть гумпомощь

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. КПП "Рафах" между Египтом и Сектором Газа в настоящее время закрыт, поэтому никакая гуманитарная помощь не может попасть в анклав, необходимо возобновление гуманитарной паузы, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
«
"С возобновлением войны мы опасаемся, что ее продолжение (доставка гуманитарной помощи – ред.) теперь под вопросом. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на данный момент закрыт. Нам нужно возобновление гуманитарной паузы, а не возвращение к войне", - сказал он.
Лаерке добавил, что во время паузы тысячи метрических тонн продовольствия, одеял и матрасов, бутилированной воды, медикаментов и топлива были доставлены в приюты, больницы и склады БАПОР на севере Газы. Около 88% этой помощи было предоставлено Палестинским обществом красного полумесяца в координации с ООН.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильЕгипетСектор ГазаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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