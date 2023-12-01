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Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60 - РИА Новости, 01.12.2023
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15:33 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gaza-1913202063.html
Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60
Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60 - РИА Новости, 01.12.2023
Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу после истечения срока гумперемирия превысило 60 человек, сообщает телеканал "Аль-Акса" со... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:33
2023-12-01T15:33
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу после истечения срока гумперемирия превысило 60 человек, сообщает телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на Минздрав анклава."Более 60 человек погибли и десятки получили ранения после возобновления агрессии против сектора Газа", - сообщает телеканал.Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало о 32 погибших при ударах армии Израиля по палестинскому анклаву.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60

Минздрав: число погибших от ударов Израиля по Газе в пятницу превысило 60

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу после истечения срока гумперемирия превысило 60 человек, сообщает телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на Минздрав анклава.
"Более 60 человек погибли и десятки получили ранения после возобновления агрессии против сектора Газа", - сообщает телеканал.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало о 32 погибших при ударах армии Израиля по палестинскому анклаву.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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