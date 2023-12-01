https://ria.ru/20231201/gaza-1913202063.html

Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60

Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60 - РИА Новости, 01.12.2023

Минздрав: число погибших от ударов по сектору Газа в пятницу превысило 60

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу после истечения срока гумперемирия превысило 60 человек, сообщает телеканал "Аль-Акса" со... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:33

2023-12-01T15:33

2023-12-01T15:33

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29ac78c81d26931b0c95dade34d4fc1e.jpg

ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу после истечения срока гумперемирия превысило 60 человек, сообщает телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на Минздрав анклава."Более 60 человек погибли и десятки получили ранения после возобновления агрессии против сектора Газа", - сообщает телеканал.Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало о 32 погибших при ударах армии Израиля по палестинскому анклаву.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа