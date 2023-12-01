https://ria.ru/20231201/gaza-1913185415.html

Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа

Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа

Израильское правительство несет полную ответственность за преступления и последствия агрессии в секторе Газа, заявил информационному агентству WAFA... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:41

2023-12-01T14:41

2023-12-01T14:42

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075551_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_99c5fb1f5a1e7a5826bbabe5d2520b98.jpg

ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Израильское правительство несет полную ответственность за преступления и последствия агрессии в секторе Газа, заявил информационному агентству WAFA представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна. "Возлагаем на израильское правительство полную ответственность за эти преступления и их катастрофические последствия, подчеркиваем, что американская администрация несет ответственность за то, что она не обязала Израиль прекратить эту агрессию", - заявил он. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа