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Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа
Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа
Израильское правительство несет полную ответственность за преступления и последствия агрессии в секторе Газа, заявил информационному агентству WAFA... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:41
2023-12-01T14:41
2023-12-01T14:42
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Израильское правительство несет полную ответственность за преступления и последствия агрессии в секторе Газа, заявил информационному агентству WAFA представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна. "Возлагаем на израильское правительство полную ответственность за эти преступления и их катастрофические последствия, подчеркиваем, что американская администрация несет ответственность за то, что она не обязала Израиль прекратить эту агрессию", - заявил он. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Палестина возложила на Израиль ответственность за удары по сектору Газа
Палестина возложила на Израиль ответственность за последствия ударов по Газе