https://ria.ru/20231201/gaza-1913183675.html

Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС

Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023

Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС

Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС, которое необходимо для освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:37

2023-12-01T14:37

2023-12-01T14:40

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франция

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катрин колонна

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС, которое необходимо для освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна. "Мы требуем, чтобы перемирие было возобновлено. Оно необходимо. Оно нужно, с одной стороны, для продолжения освобождения заложников, которые находятся в плену уже 55 дней в крайне тяжелых условиях, но также и для доступа большего объема гуманитарной помощи и ее распределения внутри сектора Газа", - цитирует министра агентство Франс Пресс. Она отметила, что "прекращение перемирия не принесет никакого решения и усложнит ситуацию". Колонна подчеркнула, что необходимо задуматься о "возобновлении переговоров и политическом решении конфликта путем создания двух государств". Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.

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в мире, израиль, франция, катар, катрин колонна, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году