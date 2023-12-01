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Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
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14:37 01.12.2023 (обновлено: 14:40 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913183675.html
Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС
Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 01.12.2023
Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС
Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС, которое необходимо для освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:37
2023-12-01T14:40
в мире
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франция
катар
катрин колонна
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС, которое необходимо для освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна. "Мы требуем, чтобы перемирие было возобновлено. Оно необходимо. Оно нужно, с одной стороны, для продолжения освобождения заложников, которые находятся в плену уже 55 дней в крайне тяжелых условиях, но также и для доступа большего объема гуманитарной помощи и ее распределения внутри сектора Газа", - цитирует министра агентство Франс Пресс. Она отметила, что "прекращение перемирия не принесет никакого решения и усложнит ситуацию". Колонна подчеркнула, что необходимо задуматься о "возобновлении переговоров и политическом решении конфликта путем создания двух государств". Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.
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в мире, израиль, франция, катар, катрин колонна, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Катар, Катрин Колонна, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС

МИД Франции потребовал возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция потребовала возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС, которое необходимо для освобождения заложников и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна.
«
"Мы требуем, чтобы перемирие было возобновлено. Оно необходимо. Оно нужно, с одной стороны, для продолжения освобождения заложников, которые находятся в плену уже 55 дней в крайне тяжелых условиях, но также и для доступа большего объема гуманитарной помощи и ее распределения внутри сектора Газа", - цитирует министра агентство Франс Пресс.
Она отметила, что "прекращение перемирия не принесет никакого решения и усложнит ситуацию". Колонна подчеркнула, что необходимо задуматься о "возобновлении переговоров и политическом решении конфликта путем создания двух государств".
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.
 
В миреИзраильФранцияКатарКатрин КолоннаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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